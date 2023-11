Volley femminile, Conegliano surclassa Roma e vola in testa alla Serie A1. Haak e Lanier decisive

Conegliano ha soppiantato Roma con un secco 3-0 (25-16; 25-16; 25-20) nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile, che le Pantere non avevano potuto disputare un mesetto fa perché erano impegnate a vincere la Supercoppa Italiana. La corazzata veneta ha fatto festa di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, confermando il pronostico della vigilia e chiudendo rapidamente i conti contro la compagine capitolina.

La partita è stata a senso unico in favore delle ragazze di coach Daniele Santarelli, che hanno infilato l’ottavo successo consecutivo in campionato e sono balzate al comando solitario in classifica: 24 punti all’attivo (imbattute), tre lunghezze di vantaggio su Novara e quattro su Milano (entrambe già battute negli scontri diretti) quando mancano cinque turni al termine del girone d’andata.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (13 punti) e della schiacciatrice Khalia Lanier (13), affiancata di banda da Kelsey Robinson (9). Bene anche le centrali Sarah Fahr (9 punti) e Marina Lubian (9, 5 muri) sotto la regia di Madison Bugg, che oggi ha sostituito Joanna Wolosz. A Roma, che resta all’ottavo posto in graduatoria, non sono bastate Dezirett Madan Rosales (10 punti) e Jessica Rivero (8).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo