Calcio a 5: l’ottava giornata si chiude. Genzano cade a Treviso, Verona e L84 ok

Dopo gli anticipi di ieri, l’ottava giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio a 5, si è ufficialmente conclusa. Tre erano le gare in programma in questo sabato 18 novembre, ecco come sono andate le cose.

Il risultato a sorpresa è quello della Came Treviso, che in casa batte contro pronostico il Genzano con lo score di 4-2.

Nelle altre gare invece, vi sono da registrare un successo larghissimo per l’Active Network, che ha superato di slancio (7-1) il Verona, e per l’L84, abile nell’espugnare 3-5 il campo del Mantova.

In testa alla classifica, a quota 19 punti, ci rimane in solitaria l’Olimpus Roma, con il Genzano che rimane secondo a quota 16, in compagnia della L84.

Il prossimo turno, il nono, si giocherà fra il 21 e il 22 novembre.

