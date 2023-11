Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte cade in casa contro Trieste nell’ottava giornata di Serie A1

L’ottavo turno della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile vede la prima sconfitta stagionale in campionato de L’Ekipe Orizzonte, che cade in casa contro Trieste per 5-7 dopo aver fallito due rigori e viene agganciata in testa alla classifica dal Plebiscito Padova, corsaro a Bogliasco per 6-8.

Alle spalle della coppia di testa, a soli tre punti di distanza, si forma un terzetto composto proprio dal Trieste, dalla SIS Roma, vittoriosa in casa contro il Cosenza per 18-8, e dal Rapallo, che passa per 10-13 a Catania contro la Brizz Nuoto, che resta così sesta solitaria a quota 9 in classifica.

Le acesi hanno tre punti di margine proprio su Cosenza e Bogliasco, ferme a quota 6, infine la sfida tra le ultime della classe premia il Como Nuoto Recoaro, vittorioso a Genova contro la Locatelli per 11-15, con le lariane che colgono il primo successo stagionale lasciando le liguri solitarie a quota zero in fondo alla graduatoria.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

8^ Giornata – sabato 18 novembre 2023

16:00 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – C.S. PLEBISCITO PD 6-8

17:00 L’EKIPE ORIZZONTE – PALLANUOTO TRIESTE 5-7

18:00 BRIZZ NUOTO – RAPALLO PALLANUOTO 10-13

19:00 S.I.S. ROMA – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN 18-8

20:00 U.S. L. LOCATELLI GENOVA – COMO NUOTO RECOARO 11-15

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 21

C.S. PLEBISCITO PD 21

S.I.S. ROMA 18

RAPALLO PALLANUOTO 18

PALLANUOTO TRIESTE 18

BRIZZ NUOTO 9

NETAFIM BOGLIASCO 1951 6

COSENZA PALLANUOTO 6

COMO NUOTO RECOARO 3

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

Foto: LiveMedia/Marco Todaro