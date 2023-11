Basket, Petrucci: “Rinnovo di Pozzecco? Bisogna vedere tante cose”

Gianni Petrucci, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), fissa alcuni paletti per il domani della nazionale maschile e per la gestione tecnica di Gianmarco Pozzecco.

Mentre l’Italbasket ha da poco scoperto le rivali per il girone del preolimpico che si terrà a San Juan (Portorico), e di cui farà parte anche la Lituania, il numero uno federale si è così espresso sulle possibilità di rinnovo del ct.

“Il suo rinnovo in agenda? Dopo, dopo. Bisogna vedere tante cose, Poz – come riporta Pianeta Basket – sa che ha la mia fiducia. Umanamente il rinnovo c’è, poi c’è l’aspetto materiale e concreto”.

Poi, spostandosi sull’incarico part-time di Pozzecco in questo momento impegnato con i francesi dell’Asvel Villeurbanne, Petrucci ha detto: “Io sono sempre stato contrario al ruolo part-time. Ma è come quando un calciatore non vuole restare in una società. Pozzecco voleva fare esperienza in Eurolega, sono contento per lui e lo sento quasi ogni giorno. È un trascinatore, auguro che abbia fortuna e i primi risultati sono positivi”.

Foto: Lapresse