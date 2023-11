Boxe: Vincenzo La Femina sconfitto nell’Europeo supergallo da Liam Davies

Dura cinque riprese il tentativo di Vincenzo La Femina di prendersi l’Europa dei supergallo. Arriva per lui la sconfitta contro Liam Davies, speranza (confermata) del pubblico di Manchester e, a questo punto, sembrerebbe il titolo mondiale quello che l’inglese potrebbe andare a cercare.

Un combattimento, però, che di spettacolarità ne regala assai, e non solo perché parte meglio Davies. Prime due riprese, del resto, che vanno tutte a suo favore. Quello che accade nella terza, invece, è davvero particolare: finiscono contati prima Davies e poi La Femina, con l’italiano riuscito a smuoversi da un inizio davvero complesso in cui ha dovuto subire colpi molto duri.

Per La Femina è importante questa situazione di doppio atterramento, perché consiglia a Davies un minimo di cautela in più. Il problema è che proprio questa lo porta, alla quarta ripresa, porta a un secondo momento in cui l’azzurro va giù. Ne arriva un’altra alla quinta, dopo vari colpi al volto dell’inglese. A quel punto l’arbitro ferma il match, che è vinto dal padrone di casa.

Occasione persa, dunque, ma un combattimento che ha tenuto La Femina in un contesto nel quale ha saputo in ogni caso mostrare le proprie qualità, al di là della brevità del combattimento e di un Davies indiavolato.

Foto: FPI