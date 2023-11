Judo, Daniele Accogli ed Erica Simonetti si tingono d’oro negli Europei U23 a Potsdam

Una giornata da incorniciare per l’Italia del judo a Potsdam (Germania), sede degli Europei U23. Il Bel Paese ha potuto festeggiare due ori: Daniele Accogli ed Erica Simonetti hanno conquistato il titolo continentale, rispettivamente nella categoria dei -100 kg e dei +78 kg. Daniele ha replicato quanto aveva già fatto a Praga l’anno scorso, mentre per Erica si tratta di un replica in una categoria diversa, ricordando l’oro europeo conquistato a Varsavia nel 2019 nei +70 kg.

Accogli si è reso protagonista di un percorso impeccabile, eliminando prima il rumeno Alexandru Sibisan, quindi il tedesco Kilian Kappelmaier e in semifinale l’ucraino Oleksii Yershov. Nell’atto conclusivo il judoka italiano ha poi prevalso nella sfida contro il britannico Oliver Barratt, che poco ha potuto al cospetto della tecnica e della forza del nostro portacolori.

Simonetti, dal canto suo, non è stata da meno e ha dominato la scena, imponendosi contro l’olandese Paulien Sweers e la gerogiana Salome Makishvili nella propria Pool. Lo spartito non è cambiato, visti i successi netti in semifinale contro l’ucraina Ruslana Bualvina e in finale opposta all’olandese Carmen Dijkstra.

Foto: IJF