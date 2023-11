Boxe: Matteo Signani perde l’Europeo dei medi contro Tyler Denny

Matteo Signani perde il titolo europeo dei pesi medi. A conquistarlo, in quel di una ben più che rumorosa Wolverhampton, è Tyler Denny. E, a 44 anni, chissà se per il Giaguaro è finita qui o continuerà ancora: certo è che non ha meritato di perdere per le conseguenze di un taglio sopra l’occhio che ha fermato tutto dopo sette round.

Il combattimento, per le prime riprese, vede un Denny più convinto, più in grado di porre problemi seri a Signani rispetto al contrario. Arriva però un momento, nel quinto round, in cui tutto sembra poter girare. E la forma è quella di un gancio sinistro del Giaguaro che mette in grandissima difficoltà Denny.

Questo attimo, però, passa rapidamente. E, anzi, Denny non si mostra particolarmente corretto nel prosieguo del combattimento, perché è un po’ a testate che finisce per aprire l’arcata sopraccigliare dell’italiano, che nel sesto round inizia a sanguinare copiosamente. Il risultato è che, dopo sette, Signani si deve forzatamente fermare.

In sostanza, si completa così una serata decisamente non esaltante per la boxe italiana, considerando anche che, a qualche chilometro di distanza, anche a Vincenzo La Femina non è andata bene in chiave continentale.

Foto: FPI