Boxe, Europei Under 22 2023: poker d’Italia in finale

Sono quattro i pugili dell’Italia, tre donne e un uomo, a raggiungere la finale agli Europei Under 22 in corso di svolgimento a Budva, in Montenegro. Un bilancio, in sostanza, positivo, perché porta in dote non solo queste quattro chance di vittoria, ma anche due ulteriori bronzi.

A conquistarli, anche se “per mezzo” di sconfitte in semifinale, sono Michele Baldassi nei 57 kg e Melissa Gemini nei 75 kg. Per loro il pass verso le finali è sbarrato rispettivamente dall’armeno Aslikyan (1-4) e da Nakota (2-3), che è qui sotto bandiera IBA pur se è di Kharkiv, Ucraina.

Come si diceva, quattro i finalisti: si parte dalle donne, con Erika Prisciandaro vittoriosa 5-0 sulla slovacca Durikova nei 48 kg, Lucia Elen Ayari impietosa allo stesso modo sulla polacca Kuczewska e Chiara Saraiello autrice di un 4-1 nei confronti dell’altra polacca Tereszczak. In campo maschile i 92 kg premiano Vincenzo Bortone (3-2 sull’ungherese Kiss).

Poiché domani sarà giorno di riposo, l’appuntamento con le finali è per domenica. Prisciandaro affronterà la turca Yagettekin, poi solo Russia tra gli altri avversari. In particolare i confronti saranno Ayari-Vostrikova, Saraiello-Eskina e Bortone-Dadaev.

Foto: FPI