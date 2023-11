Judo, Francesco Cargnelutti di bronzo nei -66 kg agli Europei U23 di Potsdam

Arriva subito un podio per l’Italia negli Europei U23 di judo. Sul tatami di Potsdam, in Germania, è stato Francesco Cargnelutti a ottenere il bronzo nella categoria dei -66 kg. Una medaglia che in qualunque caso sarebbe stata tricolore perché frutto del confronto con l’altro azzurrino Marco Valerio Feliziani. Un day-1 che era iniziato non nel migliore dei modi, per le esclusioni prima di iniziare di Giulia Italia De Luca e Sara Lisciani.

Cargnelutti, nella MBS Arena a Potsdam, si è imposto contro l’azero Gasim Valizada e l’ucraino Mykyta Holoborodko. Dopo essere stato sconfitto dal lettone Anthony De Angelis, è riuscito a prevalere contro Feliziani, protagonista a sua volta di un bel percorso condito dai successi contro il lituano Nasrullo Rakhmonov, il polacco Piotr Zaender e il tedesco Patrick Weisser. Prima di quest’ultimo avversario il judoka italiano era stato costretto ad arrendersi al cospetto di chi poi ha vinto il titolo, il moldavo Radu Izvoreanu.

Per quanto riguarda gli altri atleti nostrani, nei -48 kg donne Sofia Mazzola si è classificata al settimo posto grazie alla vittoria ottenuta contro la serba Nevena Milic, cui sono seguite le battute d’arresto contro la ceca Tereza Bodnarova e la portoghese Raquel Brito. Pietro Andreini è stato sconfitto al secondo turno dei 60 kg dall’ucraino Nazar Viskov, mentre Francesco Sampino, battuto il tedesco Maximilian Standke, si è arreso allo spagnolo Luis Barroso Lopez.

Nei -73 kg Luigi Centracchio si era reso protagonista di una partenza lanciata con il doppio wazari sul norvegese Gustav Brovold e la vittoria sul serbo Bogdan Velickovic, ma poi ha alzato bandiera bianca contro il georgiano Koke Kapanadze. Poca fortuna per Carlotta Avanzato nei -57 kg, sconfitta dall’ucraina Inna Shynkarenko, e per Sara Corbo che, dopo essersi imposta contro la kosovara Debora Gjakova nei -63 kg, è stata eliminata dall’olandese Kamile Nalbat.

