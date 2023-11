Boxe, Vincenzo La Femina a Manchester per l’Europeo dei supergallo. Sfida pesante a Liam Davies

Domani sera, alla Manchester Arena, uno dei luoghi di maggior capienza del Regno Unito, Vincenzo La Femina andrà incontro a una difficile sfida contro il campione d’Europa in carica dei pesi supergallo, vale a dire Liam Davies. Si tratta di un confronto tra pugili imbattuti.

La Femina è arrivato a questo punto battendo Geram Eloyan in Belgio, fatto che gli ha permesso di diventare lo sfidante ufficiale. Fino ad ora sono due, Vincenzo Belcastro e Luca Rigoldi, ad aver conquistato la massima cintura continentale. Il campano vuole fare ciò che a Maludrottu, Trotta e Gigliotti non è riuscito: vincere in terra britannica. Si troverà davanti un avversario che è diametralmente opposto a lui per stile, uno che predilige i colpi diretti contro la tecnica e reattività dell’italiano.

Davies, 14 combattimenti tutti vinti (13 quelli del portacolori azzurro), ha 27 anni, arriva da Donnington ed è alla seconda difesa del titolo, che ha raggiunto il 19 novembre 2022 contro il rumeno residente a Watford Ionut Baluta e difeso il 29 luglio 2023 contro Jason Cunningham.

La Femina affronta per la seconda volta un confronto all’estero: il primo è quello che lo ha visto battere Eloyan lo scorso 17 giugno. Ad oggi gli scommettitori sono tutti sostanzialmente concordi nel premiare Davies, ma non hanno fatto i conti con la validità della boxe dell’italiano, capace di mostrare attimi travolgenti in un attimo.

Foto: FPI