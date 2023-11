Boxe, Europei Under 22 2023: Italia con quattro donne e due uomini in semifinale

Si stanno svolgendo in questi giorni a Budva gli Europei Under 22 di boxe. In terra montenegrina l’Italia si sta facendo valere, perché sei nostri pugili, quattro donne e due uomini, sono arrivati fino alle semifinali che si svolgono oggi al Mediterranean Sports Center.

In particolare, al penultimo atto troveremo in campo femminile Erika Prisciandaro nei 48 kg, Lucia Elen Ayari nei 50 kg, Chiara Saraiello nei 70 kg e Melissa Gemini nei 75 kg. Per loro i prossimi confronti sono con la slovacca Durikova, la polacca Kuczewska, l’altra polacca Tereszczak e l’ucraina Nakota, che viene stranamente collocata sotto bandiera IBA. Tra gli uomini ci sono Michele Baldassi nei 57 kg e Vincenzo Bortone nei 92 kg: per loro rispettivamente l’armeno Aslikyan e l’ungherese Kiss.

La spedizione italiana era inizialmente composta di 21 elementi, 11 uomini e 8 donne. Nella giornata di ieri sono usciti ai quarti Daniele Lenzi (+92 kg, 1-4 dal tedesco Putilov), Fares Al-Assi (51 kg, 0-5 dall’azero Huseynov). Due giorni fa è toccato alle donne, con le eliminazioni di Sophia Mazzoni, che nei 54 kg non è salita sul ring con la turca Cam, Sharon Prisco (57 kg), battuta per 1-4 dalla croata Cacic, e Donatella Ferrante (60 kg) nei confronti dell’armena Kocharyan.

In campo maschile, dopo lo stop all’esordio di Giacomo Giannotti (a livello di sedicesimi, 63,5 kg), si sono fermati agli ottavi Yohan Jesus Acosta Sanabia (86 kg) e Tommaso Sciacca (54 kg), oltre ad Alfred Commey (80 kg), Gabriele Guidi Rontani (871 kg), Daniele Salerno (60 kg), Manuel Lombardi (67 kg). Tra le donne ad aver lasciato subito la competizione è stata Daniela Golino nei 63 kg. Oggi le semifinali e domenica le finali.

Foto: katatonia82 / Shutterstock.com