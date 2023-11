Boxe: a Wolverhampton Matteo Signani va in difesa dell’Europeo dei medi contro Tyler Denny

Si svolgerà domani sera, a Wolverhampton, Inghilterra, il combattimento valido per il titolo europeo dei pesi medi tra Matteo Signani, il Giaguaro italiano, contro Tyler Denny, idolo di casa che potrà contare così su un grandissimo supporto di pubblico.

Si tratta di un’occasione importante per Signani, chiamato alla difesa di un titolo che, negli ultimi quattro anni, aveva perso e poi riconquistato una sola volta, nella discussissima situazione legata al francese Anderson Prestot. Per quel che riguarda Denny, invece, è l’occasione di una vita: con un record di 17-2-3 (32-6-3 quello dell’azzurro) arriva da una fase nella quale è riuscito a salire di livello prima in Gran Bretagna e poi in Europa.

Queste le parole alla stampa dell’italiano a precedere la sfida: “Sarà una battaglia, io sono pronto. La preparazione è stata dura, ma credo darà i suoi frutti. Lui è veloce, non fa male ma ha continuità di azione. Non devo lasciargli spazio. Io sfavorito? Ormai ci sono abituato. Pochi puntano su di me, poi si ricredono dopo il match. Sono uno sfavorito di successo. Avrò tutti contro, ma avrò con la me la forza dello staff. E poi a casa ci saranno tanti tifosi che mi sosterranno con il cuore, combatterò anche per loro. L’arma in più è la volontà, non credo che lui ne abbia tanta come me“.

Il combattimento sarà trasmesso su RaiSport, che si sta ritrovando con una grande quantità di pugilato sui propri schermi in questi giorni visto che stasera sarà in onda anche l’Internazionale WBC a Sarnico tra Luca Rigoldi e Luis Millan.

Foto: FPI