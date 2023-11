Boxe: Erika Prisciandaro e Lucia Elen Ayari vincono gli Europei Under 22 2023, Saraiello e Bortone battuti in finale

Si sono conclusi gli Europei Under 22 di boxe in quel di Budva, in Montenegro. Per l’Italia sei posti sul podio, equamente divisi tra primi, secondi e terzi posti alla luce dei risultati che si sono verificati nella giornata dedicata allo svolgimento delle finali della rassegna continentale.

In particolare, a conquistare i rispettivi titoli sono Erika Prisciandaro nei 48 kg e Lucia Elen Ayari nei 50 kg. Per l’una combattimento molto incerto vinto sulla turca Yagettekin per 3-2, per l’altra affermazione più netta nei confronti della russa Vostrikova per 4-1.

Nei 70 kg, invece, Chiara Saraiello deve cedere di fronte all’altra russa Eskina (1-4). L’unica finale maschile con un italiano sul ring, quella dei 92 kg, vede Vincenzo Bortone sconfitto dal russo Dadaev per verdetto unanime (0-5).

Compresi i bronzi di Michele Baldassi e Melissa Gemini, la spedizione italiana conta dunque sei allori, come detto, su un totale di 19 rappresentanti. Un numero valido, in sostanza, e rimarrà da vedere quanto potrà essere replicato in altre manifestazioni di maggior levatura.

