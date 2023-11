Scherma: quinto posto per le spadiste azzurre a Legnano. Vince l’Ucraina

Il primo appuntamento della Coppa del Mondo di spada femminile si chiude senza podi per l’Italia. Dopo l’individuale di ieri anche nella gara a squadre odierna il quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio si è fermato nei quarti di finale per mano dell’Ucraina.

Proprio le ucraine hanno poi conquistato la vittoria in una finale che si è decisa all’ultima stoccata contro la Corea del Sud con il punteggio di 41-40. Sul podio ci è poi salita anche la Polonia, che ha battuto Hong Kong nella finalina per il terzo posto per 45-34.

Come detto l’Italia si è fermata poco prima della zona medaglie. Le azzurre si sono arrese all’Ucraina con il punteggio di 45-36 al termine di una sfida che ha sempre visto le azzurre inseguire fin dai primi assalti.

Il quartetto italiano si è comunque riscattato negli assalti per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Prima il sofferto successo contro la Francia per 37-35 e poi successivamente con la Cina con il punteggio di 34-25.

FOTO: Pier Colombo