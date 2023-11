Billie Jean King Cup, l’Italia conosce l’avversaria della semifinale: fuori il Kazakistan di Rybakina!

L’Italia affronterà la Slovenia nella semifinale della Billie Jean King Cup, il torneo per Nazionali di tennis femminile. Le azzurre avevano conquistato il biglietto per la fase a eliminazione diretta battendo Francia e Germania nel girone e attendevano di scoprire l’identità della propria avversaria nel match da dentro o fuori che andrà in scena sabato 11 novembre (ore 10.00) sul cemento di Siviglia (Spagna).

Le ragazze di Tathiana Garbin incroceranno le balcaniche, che hanno guadagnato la qualificazione nel corso del testa a testa contro il Kazakhstan: Kaja Juvan ha regolato Anna Danilina in due set, poi è bastato il primo set conquistato da Tamara Zidansek contro Yulia Putintseva per fare festa. La Slovenia si è infatti garantita il primo posto nel proprio girone, anche se Zidansek dovesse perdere il proprio singolare e successivamente le kazake dovessero vincere il doppio per 2-0.

L’Italia ha tutte le carte in regola per guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo della prestigiosa competizione. Le azzurre possono assolutamente giocarsela contro un’avversaria non di certo insormontabile, anche se andrà presa con le pinze. Le due singolariste di riferimento sono Tamara Zidansek (numero 99 al mondo, ricordiamo che raggiunse le semifinali al Roland Garros nel 2021) e Kaja Juvan (numero 103 del ranking WTA).

L’Italia risponderà con Jasmine Paolini (numero 30), Martina Trevisan (numero 42), Elisabetta Cocciaretto (numero 50), Lucia Bronzetti (numero 64) e Lucrezia Stefanini (numero 119). Sulla carta le singolariste saranno Trevisan e Paolini, come è accaduto nella fase a gironi. Attenzione al doppio che potrebbe essere decisivo, la Slovenia è priva di specialiste.

CHI AFFRONTA L’ITALIA NELLA SEMIFINALE DI BJK CUP?

Sabato 11 novembre

Ore 10.00 Italia vs Slovenia

Foto: Matt McNulty/Getty Images for ITF