Billie Jean King Cup, i precedenti di Trevisan e Paolini con Juvan e Zidansek: luci e ombre

L’Italia affronterà la Slovenia nella semifinale della Billie Jean King Cup, il massimo torneo per Nazionali di tennis femminile. Le azzurre scenderanno in campo sul cemento di Siviglia (Spagna) nella giornata di sabato 11 novembre (ore 10.00), quando le ragazze di Tathiana Garbin incroceranno le balcaniche con il sogno di qualificarsi all’atto conclusivo. In squadra ci saranno Jasmine Paolini (numero 30), Martina Trevisan (numero 42), Elisabetta Cocciaretto (numero 50), Lucia Bronzetti (numero 64) e Lucrezia Stefanini (numero 119).

Sulla carta le singolariste saranno Trevisan e Paolini, come è accaduto nella fase a gironi. Se la dovranno vedere con avversarie non insormontabili, ma che andranno prese con le pinze. Le due singolariste di riferimento tra le fila della Slovenia sono Tamara Zidansek (numero 100 al mondo) e Kaja Juvan (numero 104 del ranking WTA).

Jasmine Paolini ha vinto entrambi i precedenti disputati contro Tamara Zidansek. L’attuale numero 30 al mondo ha sconfitto l’attuale numero 100 del ranking WTA in due occasioni particolarmente datate: quarti di finale a Valencia nel 2016 (6-2, 5-7, 7-5) e sedicesimi di finale a Guangzhou nel 2019 (3-6, 6-3, 6-3). Nel frattempo la balcanica ha disputato una semifinale al Roland Garros, mentre l’azzurra è progressivamente cresciuta ed è entrata in top-30.

Martina Trevisan ha perso l’ultimo precedente disputato contro Kaja Juvan. L’attuale numero 104 del ranking ATP sconfisse la numero 43 al mondo in occasione delle qualificazioni del torneo WTA International (l’equivalente degli attuali 250) andato in scena nel 2020 a Palermo, subito dopo la sospensione per pandemia. In quell’occasione la balcanica si impose per 7-6(8), 6-1: si giocò sulla terra rossa, proprio la superficie preferita da Juvan.

Foto: Matt McNulty/Getty Images for ITF