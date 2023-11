ATP Finals 2023: il girone migliore e quello peggiore per Jannik Sinner

L’appuntamento è previsto per domani alle ore 15.00. Sono questi i riferimenti per il sorteggio dei gironi per le ATP Finals di Torino 2023. I migliori otto tennisti del 2023, in base alla Race, saranno suddivisi in due round robin da quattro ciascuno, con i primi due classificati di ciascun gruppo che accederanno alle semifinali e resteranno in corsa per il titolo di “Maestro”.

IL FUNZIONAMENTO

L’estrazione avrà di fatto una sola limitazione legata alle fasce, stabilite in base alla graduatoria di rendimento dell’annata. Il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz fanno parte del pot 1 e giocheranno in gironi differenti, proprio come il russo Daniil Medvedev e Jannik Sinner (in seconda fascia). Tradotto: l’azzurro e il moscovita non saranno nel medesimo girone. Stesso discorso anche per il greco Stefanos Tsitsipas e l’altro russo Andrey Rublev in terza e per il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune in quarta fascia.

Riepilogando schematicamente:

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS 2023

PRIMA FASCIA: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz.

SECONDA FASCIA: Daniil Medvedev, Jannik Sinner.

TERZA FASCIA: Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas.

QUARTA FASCIA: Alexander Zverev, Holger Rune.

Scopriamo a questo punto quale potrebbe essere il miglior raggruppamento per Jannik Sinner e il peggiore, sulla base di rivali che si potrebbero incrociare.

MIGLIOR RAGGRUPPAMENTO PER SINNER

1. PRIMA SOLUZIONE

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Holger Rune

Jannik in questa eventualità avrebbe a che fare con giocatori contro cui può avere chance di vittorie, senza eccezioni, giungendo in prima posizione e quindi potendo evitare un possibile accoppiamento con Novak Djokovic in semifinale, considerando il serbo primo nell’altro gruppo.

2. SECONDA SOLUZIONE

Novak Djokovic, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Holger Rune

In questo caso l’unico reale vantaggio sarebbe quello di evitare di avere sicuramente in semifinale Djokovic, in caso di passaggio di turno, confrontandosi con altri due avversari con cui si può vincere. Certo, in questo caso, è più complicato giungere al primo posto.

PEGGIOR RAGGRUPPAMENTO PER SINNER

Novak Djokovic, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev

Questa si ritiene sia la peggior situazione per Jannik, al cospetto di tre tennisti che già si sono imposti in questo evento e con cui il bilancio di vittorie e sconfitte è nettamente negativo, tenendo conto che opposto al campione serbo mai sia uscito vincitore.

