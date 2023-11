Biathlon, Svezia vittoriosa nella Single Mixed Relay a Oestersund. Italia undicesima

Ha preso il via quest’oggi la stagione 2023-2024 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oestersund, in Svezia, è spettato alla Single Mixed Relay aprire i battenti dell’annata. La prova a coppie miste (un uomo e una donna per nazione) ha visto Lukas Hofer e Rebecca Passler rappresentare il Bel Paese.

Tracciato da 1 km e 500 metri per ogni giro e non particolarmente selettivo, in un contesto climatico non semplice da gestire, visti i -10°C. Per gli azzurri una undicesima piazza alla fine con 13 ricariche usate e un Hofer che nella terza frazione ha sofferto particolarmente nelle sessioni di tiro (5 ricariche usate), mentre Passler non è stata brillantissima nella seconda frazione sugli sci. Alla fine della fiera, un piazzamento frutto dell’oggettivo valore della coppia nostrana a 1:38.2 dal vertice.

A imporsi sono stati i padroni di casa Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg che, nonostante qualche incertezza ad aprire e a chiudere questa gara, si sono resi protagonisti un secondo e terzo stint di questa staffetta eccellenti, tale da assicurarsi il successo con l’uso di otto ricariche.

Alle spalle del duo svedese troviamo i due norvegesi Sturla Holm Laegreid e Juni Arnekleiv (0+6) a 13.8 e i francesi Fabien Claude e Julia Simon (2+12) a 42.2, con Claude disastroso nella terza frazione visti i due giri di penalità e l’uso di sei ricariche. Strepitosa Simon a riportar sotto la coppia transalpina, evidenziando una qualità sugli sci stretti eccezionale. A completare il quadro della top-5 sono state Slovenia (0+5) a 47.4 e Austria (0+10) a 56.9.

Appuntamento, dunque, per la staffetta mista odierna alle 14:50 dove il Bel Paese schiererà la formazione con cui era arrivato l’argento iridato a Oberhof, anche se la condizione di Dorothea Wierer non è delle migliori per via dei malanni con cui si è avvicinata alla prima tappa di Coppa del Mondo.

Foto: LaPresse