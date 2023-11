Biathlon, Lisa Vittozzi: “E’ stata una gara molto combattuta, bellissimo iniziare con una vittoria”

Dopo il podio di ieri nella staffetta mista, è arrivato un altro risultato molto importante per il biathlon italiano. Nella prima tappa di Coppa del Mondo a Oestersund (Svezia), Lisa Vittozzi si è imposta nella 15 km Individuale. Commettendo un solo errore sui 20 bersagli del percorso e avendo una velocità sugli sci stretti notevole, la sappadina è riuscita a portarsi a casa il successo, precedendo di appena un decimo di secondo la tedesca Franziska Preuss.

Si è tratto della quarta vittoria della carriera e del ventunesimo podio individuale per lei, oltre che della quinta top-3 consecutiva nella specialità dei quattro poligoni. Germania, comunque, che può festeggiare anche il terzo posto di Vanessa Vogt, protagonista di una prova senza errori nelle serie di tiro e con uno svantaggio di 10″1 da Lisa.

“E’ stata una gara molto emozionante, non facile seguirla fino alla fine, in attesa di quello che stava accadendo. Ho seguito l’ultimo giro di Franziska e quel decimo mi ha dato soddisfazione. Sono molto contenta perché è stata una Individuale molto tirata ed è bellissimo iniziare così“, ha raccontato a caldo Vittozzi.

Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, Dorothea Wierer, non al meglio per la febbre dei giorni scorsi, ha concluso diciassettesima, ha pagato a caro prezzo due errori nell’ultimo poligono, mentre Rebecca Passler ha terminato 20ma con un errore, Samuela Comola 27sima con un bersaglio mancato, Hannah Auchentaller 35ma con due errori e Martina Trabucchi 74ma con cinque errori. In classifica generale Vittozzi conferma il pettorale rosso di leader della specialità e indossa pure quello giallo di leader della classifica generale, come già era accaduto nel 2019 e sempre in Svezia.

