Sci Alpinismo, Murada e Canclini terzi nella staffetta mista, vittoria per Harrop-Anselmet

Dopo il settimo e l’ottavo posto complessivo di ieri, Giulia Murada e Nicolò Canclini si rifanno nella staffetta mista di Coppa del Mondo di sci alpinismo in Val Thorens. La coppia azzurra chiude al terzo posto nella prima prova di specialità, che ricordiamo sarà disciplina olimpica ai prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026.

Una lotta lunga per i due alfieri azzurri, che dopo una lunga lotta con gli austriaci Hiemer/Verbnjak e gli svizzeri Ulrich/Kostler sono riusciti a mettere il naso avanti e a mantenere il terzo gradino del podio, chiudendo in 43’44”11, a 1’25”77 dai vincitori, i francesi Emily Harrop e Thibault Anselmet, entrambi campioni mondiali in carica. Secondi gli spagnoli Ana Alonso Rodriguez e Oriol Cardona Coll.

Costretti invece alla finale B gli altri due equipaggi italiani. Alba De Silvestro e Michele Boscacci chiudono al sedicesimo posto complessivo, proprio avanti a Katia Mascherona e Luca Tomasoni diciassettesimi. Il prossimo appuntamento stagionale è direttamente nel 2024, tra il 20 ed il 21 gennaio, ad Arinsal-La Massana (Andorra).

