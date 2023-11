Sci alpino, in Val Gardena sarà recuperata una discesa di Cervinia: vedremo 3 gare sulla Saslong!

Inizia a prendere forma il calendario riveduto e corretto della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Dopo l’ufficialità che ad Aspen sarà recuperato il gigante cancellato a Soelden a inizio stagione, la FIS prova a riposizionare anche l’intero fine settimana annullato a Zermatt/Cervinia.

Proprio in questa direzione ha trovato collocazione una delle due discese che erano state depennate dal calendario, per colpa del troppo vento, in occasione dello Speed Opening dell’11-12 novembre. La gara, notizia odierna, sarà recuperata nel fine settimana della Val Gardena. A questo punto nel meraviglioso scenario della Saslong vedremo tre gare. Andiamo a conoscere nel dettaglio il nuovo calendario sulla pista altoatesina.

Si inizierà giovedì 14 dicembre con la discesa valevole come recupero di quella di Cervinia (il via è fissato per le ore 11.45), quindi toccherà agli appuntamenti già fissati. Quindi, venerdì 15 dicembre toccherà al superG (il via sempre alle ore 11.45) mentre sabato 16 dicembre sarà la volta della seconda discesa (ore 11.45).

Si annuncia un programma quanto mai fitto per le prove pre-natalizie sulle nevi italiane. Dopo la tripletta della Val Gardena, infatti, toccherà alla Alta Badia. In questa edizione, infatti, vivremo ben due giganti nelle giornata del 17 e 18 dicembre, prima del trasferimento a Madonna di Campiglio per lo slalom in notturna del 22 dicembre, ultimo appuntamento prima di pensare al Natale.

Foto: LaPresse