Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-26 novembre

Comincerà finalmente nel prossimo fine settimana la 47ma edizione della Coppa del Mondo di biathlon. Nella prima tappa della nuova stagione si gareggerà sulle nevi di Oestersund, in Svezia, dove si disputeranno quattro gare in un weekend, prima di proseguire nella settimana successiva con altre sei prove sempre nella stessa sede.

Per quanto riguarda il prossimo weekend, si partirà sabato 25 novembre con due staffette, ovvero quella a coppie miste alle ore 12:30 e quella mista a squadre alle 14:50. Si passerà poi a domenica 26, giornata in cui si svolgeranno le due gare individuali: alle 11:20 ci sarà lo start della 15 km femminile, mentre alle 14:30 comincerà la 20 km maschile.

Le gare di Oestersund si potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD e in diretta streaming su Eurospor.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di tutte le prove.

CALENDARIO OESTERSUND 25-26 NOVEMBRE

Sabato 25 novembre

Ore 12.30: staffetta a coppie miste a Oestersund (Svezia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 14.50: staffetta mista a squadre a Oestersund (Svezia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Domenica 26 novembre

Ore 11.20: 15 km individuale femminile a Oestersund (Svezia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 14.30: 20 km individuale maschile a Oestersund (Svezia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA OESTERSUND 25-26 NOVEMBRE : DOVE VEDERE LE GARE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse