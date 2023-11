Beach volley, strepitosi Nicolai/Cottafava: battono i campioni mondiale e sono in semifinale in Brasile e qualificati alle Finals

Un’impresa e un doppio obiettivo centrato da Samuele Cottafava e Paolo Nicolai che sono in semifinale nell’Elite 16 di Joao Pessoa e sono contemporaneamente qualificati per le Finals di Doha in programma dal 6 al 9 dicembre prossimi. Il tutto grazie al primo successo in carriera di coppia sui campioni del mondo in carica Perusic/Schweiner al termine di una partita bellissima che ha regalato emozioni forti.

Nel primo parziale i cechi con un break di 4-0 scattano avanti 13-11 ma gli azzurri rimontano, tornano avanti 16-15 e conquistano due set ball sul 20-18, sprecano il primo ma nel secondo non perdonano vincendo 21-19. Nel secondo et i cechi scattano avanti 10-7 ma gli azzurri li riprendono a quota 13. Si procede punto a punto e stavolta la volata finale premia la coppia campione del mondo che restituisce il 21-19 agli italiani. Nel tie break Nicolai/Cottafava sono letteralmente travolgenti. Pronti, via e si portano 4-0, poi volano sul 10-3 e non si fanno più avvicinare fino al 15-8 che chiude il match e regala loro tutti gli obiettivi fisati alla vigilia.

Una vittoria che ha permesso alla coppia italiana di scavalcare nel ranking che vale per entrare nelle Finals gli olandesi Brouwer/Meeuwsen che si sono fermati agli ottavi di finale e di respingere l’assalto dei polacchi Fijalek/Bryl. Domani la coppia azzurra tenterà un altro exploit. In semifinale gli azzurri troveranno gli olandesi Boermans/De Groot. nei due precedenti una vittoria a testa, successo per gli azzurri quasi due anni fa nel Challenge di Doha che segnò il debutto della coppia italiana a livello internazionale e successo degli olandesi a Tepic nel marzo scorso. Si gioca alle 15.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Seidl/Pristauz (AUT)-Evandro/Arthur (BRA) 1-2 (21-18, 14-21, 9-15), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Arthur/Adrielson (BRA) 1-2 (18-21, 21-13, 12-15), Bryl/Łosiak (POL)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (18-21, 11-21), Hörl/Horst (AUT)-Cottafava/Nicolai (ITA) 0-2 (14-21, 14-21)

Quarti di finale: Evandro/Arthur (BRA)-Åhman/Hellvig (SWE) 1-2 (21-16, 17-21, 10-15), George/Andre (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-0 (21-17, 21-16), Boermans/de Groot (NED)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (15-21, 21-16, 15-13), Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (19-21, 21-19, 8-15)

Semifinali: Åhman/Hellvig (SWE)-George/Andre (BRA), Cottafava/Nicolai (ITA)-Boermans/de Groot (NED)

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Placette/Richard (FRA)-Talita/Thamela (BRA) 2-0 (21-17, 21-19), Tainá/Victoria (BRA)-Carol/Barbara (BRA) 0-2 (13-21, 8-21), Agatha/Rebecca (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (12-21, 17-21), Andressa/Vitoria (BRA)-Stam/Schoon (NED) 0-2 (21-23, 21-23)

Quarti di finale: Placette/Richard (FRA)-Nuss/Kloth (USA) 0-2 (12-21, 15-21), Müller/Tillmann (GER)-Carol/Barbara (BRA) 0-2 (20-22, 12-21), Tina/Anastasija (LAT)-Xue/Xia (CHN) 1-2 (20-22, 21-14, 12-15), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Stam/Schoon (NED) 2-1 (21-18, 13-21, 15-13)

Semifinali: Nuss/Kloth (USA)-Carol/Barbara (BRA), Xue/Xia (CHN)-Ana Patrícia/Duda (BRA)

Foto Fivb