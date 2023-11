Hockey pista, Serie A1 2023: Forte vince ancora, Lodi blocca Trissino

Forte dei Marmi archivia anche la pratica Sandrigo e consolida il primato nella Serie A1 2023-2024 di hockey su pista. La squadra toscana ha raggiunto quota 24 punti in classifica dopo aver letteralmente passeggiato in casa del Sandrigo, imponendosi con un netto 1-8.

Un match in totale controllo quello di Forte, unica squadra del lotto a viaggiare ancora a punteggio pieno con otto successi su otto. Frena invece Trissino che non è andata oltre il pareggio per 3-3 sulla difficile pista di Lodi, agguantando i lombardi a 7:28 dalla fine grazie alla rete di Garcia Mallea

Non sbaglia neanche Follonica, attualmente al terzo posto dopo aver la avuto la meglio su Sarzana con il punteggio di misura di 6-7.

Da segnalare poi il successo esterno di Giovinazzo per 4-5 ai danni di Breganze, quello di Bassano contro Vercelli (0-4) e quello di Valdagno nei confronti i Monza (3-4).

SERIE A1 HOCKEY 2023: I RISULTATI DI SABATO 25 NOVEMBRE (NONA GIORNATA)

25/11/23 ore 20:45 VenetaLab H.Breganze Indeco A.F.P. Giovinazzo 4-5 25/11/23 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza Why Sport H.C. Valdagno 3-4 25/11/23 ore 20:45 Gamma Innovation H.Sarzana Consorzio Maremmano Cave Follonica H. 6-7 25/11/23 ore 20:45 Engas H.Vercelli Ubroker H.Bassano 1954 9.4 25/11/23 ore 20:45 Telea Medical Sandrigo H. Centro Porsche Firenze V.H.Forte 1-8 25/11/23 ore 21:00 Amatori Wasken Lodi Hockey Trissino 3-3 26/11/23 ore 18:00 Tierre Chimica Montebello H. C.P. Grosseto 1951

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 24 8 35 V-V-V 2 Hockey Trissino 21 9 33 V-V-P 3 Consorzio Maremmano Cave Follonica 19 9 7 V-S-V 4 Amatori Wasken Lodi 17 9 7 V-V-P 5 Edilfox C.P. Grosseto 1951 16 8 8 V-V-P 6 Gamma Innovation H.Sarzana 16 9 1 S-P-S 7 Why Sport H.C. Valdagno 14 9 -3 S-P-V 8 Ubroker H.Bassano 1954 12 9 -1 V-V-V 9 Telea Medical Sandrigo H. 10 9 -9 V-S-S 10 Tierre Chimica Montebello H. 9 8 -5 S-S-S 11 TeamServiceCar H.R.C. Monza 8 9 4 S-V-S 12 Engas H.Vercelli 4 8 -16 S-P-S 13 Indeco A.F.P. Giovinazzo 3 9 -34 S-S-V 14 VenetaLab H.Breganze 3 9 -27 S-S-S

Foto: FISR