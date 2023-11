NBA, risultati della notte (25 novembre): cadono i Boston Celtics e va ko ancora Gallinari

Nella nella notte italiana di oggi si sono giocate dieci partite della stagione 2023-2024 di NBA . Match validi anche per l’In-Season Tournament, il torneo nel torneo nato quest’anno. Andiamo a scoprire come sono andate a finire tutte le partite.

Cadono nuovamente Danilo Gallinari e i suoi Washington Wizards, sconfitti di misura in casa dei Milwaukee Bucks per 131-128. Washington che fa da lepre per quasi tre quarti di partita, ma nell’ultimo parziale sono i Bucks a prendere il comando e gestire, seppur non con tranquillità, il minimo vantaggio acquisito. E se Giannis Antetokounmpo ne mette 31, meglio di lui fa il suo compagno Brook Lopez che chiude con 39. Cadono anche i Boston Celtics, che cedono in casa degli Orlando Magic per 113-96. Anche qui, primo tempo di marca Celtics, ma nella ripresa escono i Magic che nell’ultimo quarto scappano via con i 27 punti di Moritz Wagner e i 23 di Paolo Banchero.

Importante vittoria per i Golden State Warriors che superano i San Antonio Spurs per 118-112. Dopo un primo tempo guidato dai ragazzi di Popovich, nella ripresa sale in cattedra Steph Curry e trascina i suoi Warriors all’ottavo successo stagionale. Per Curry 35 punti, mentre l’astro nascente Wembanyama non fa la differenza coi suoi 22 punti e 9 rimbalzi. Vincono anche i Phoenix Suns, che espugnano senza grossi problemi il campo dei Memphis Grizzlies 89-110. Match sempre in mano ai Suns e a un Devin Booker da 40 punti.

Brutto ko interno per i Los Angeles Clippers che cedono in casa contro i New Orleans Pelicans 109-116. Vittoria meritata per NOP, che domina il primo tempo, poi si fa rimontare dai Clippers, ma ha la forza, nell’ultimo quarto, di riprendere a correre e a chiuderla. Ai Clippers non bastano i 10 assist di Harden o i 34 punti di George, con i Pelicans che trovano un Zion Williamson protagonista con 32 punti. Non basta un Nikola Jokic da urlo ai Denver Nuggets che cedono in casa degli Houston Rockets per 105-86. Come detto, la stella di Denver brilla con 38 punti, 19 rimbalzi e 8 assist, ma non bastano a fermare una squadra che manda ben tre giocatori in doppia doppia. Alperen Sengun con 21 punti e 15 rimbalzi, Jabari Smith Jr. con 16 punti e 15 rimbalzi e Fred VanVleet con 17 punti e 11 assist. E Jalen Green top scorer con 25 punti.

Nelle ultime quattro partite di giornata vittoria di strettissima misura per i New York Knicks sui Miami Heat 100-98, con 24 punti di Jalen Brunson; successo dei Toronto Raptors sui Chicago Bulls per 121-108, con i 36 punti di Zach LaVine che non bastano ai Bulls; vittoria per i Sacramento Kings che fermano la corsa dei Minnesota Timberwolves 111-124, con un De’Aaron Fox scatenato con 36 punti e 12 rimbalzi, mentre ai Wolves non bastano i 35 punti di Anthony Edwards; e degli Indiana Pacers che liquidano i Detroit Pistons 136-113, con 26 punti e 10 rimbalzi di Tyrese Haliburton, ma top scorer è Cade Cunningham con 31 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE (25 NOVEMBRE)

Orlando Magic – Boston Celtics 113-96

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 89-110

New York Knicks – Miami Heat 100-98

Toronto Raptors – Chicago Bulls 121-108

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 111-124

Houston Rockets – Denver Nuggets 105-86

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 131-128

Indiana Pacers – Detroit Pistons 136-113

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 118-112

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 109-116

Foto: LaPresse