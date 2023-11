Beach volley, Lupo/Rossi a caccia di gloria nel Challenge di Chiang Mai

Scattano questa notte le sfide del tabellone principale del Challenge di Chiang Mai, in Thailandia con una sola coppia al via, quella formata da Daniele Lupo ed Enrico Rossi, che sono inseriti nel Gruppo A. La coppia azzurra, reduce dall’ottimo nono posto al Mondiale in Messico, sarà al via al torneo che inizia oggi in Thailandia e quello in programma fra due settimane, dove la coppia allenata da Fosco Cicola partirà dalle qualificazioni, in programma nelle Filippine.

Nella semifinale in programma nella prima mattinata italiana Lupo/Rossi se la vedranno con una delle coppie più forti del tabellone, gli statunitensi Chaim Schalk e Tri Bourne, reduci dal quarto posto nel Challenge di Haikou, miglior risultato di questa stagione. Non ci sono precedenti tra le due coppie. La vittoria metterebbe al riparo da brutte sorprese il binomio azzurro, perché nell’altra semifinale saranno di fronte gli austriaci Horl/Horst, quest’anno secondi ad Espinho e quarti a Parigi, e la coppia lettone Plavins/Fokerots.

Primo turno qualificazioni femminili: Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA)-Ren/Non (JPN) 0-2 (15-21, 17-21), Kuivonen/Jürgenson (EST)-Toni/Harward (USA) 1-2 (18-21, 21-14, 10-15), Hladun/Lazarenko (UKR)-Tsubouchi/Yabumi (JPN) 2-0 (21-14, 21-15), Yurika/Sakura (JPN)-Kadeliye/Dong Jindi (CHN) 2-0 (22-20, 21-19), Pavelková/Pavelková (CZE)-Yamada/Take (JPN) 2-1 (22-20, 19-21, 15-11), Urata/Miharu (JPN)-Radarong/Numwong (THA) 2-0 (21-13, 21-5), Carro/Lobato (ESP)-Evans/Mumby (ENG) 2-1 (21-12, 18-21, 16-14), Suzuka/Reika (JPN)-Ēbere/Konstantinova (LAT) 2-0 (22-20, 21-16)

Secondo turno qualificazioni femminili: Ren/Non (JPN)-Vieira/Chamereau (FRA) 1-2 (22-20, 7-21, 8-15), Lawac/Toko (VAN)-Toni/Harward (USA) 1-2 (28-26, 18-21, 12-15), Hladun/Lazarenko (UKR)-Quiggle/Murphy (USA) 0-2 (19-21, 13-21), Aheidan/Wang (CHN)-Yurika/Sakura (JPN) 2-0 (21-13, 21-14), Pavelková/Pavelková (CZE)-Shiba/Maruyama (JPN) 1-2 (21-19, 24-26, 10-15), Van Gunst/Hildreth (USA)-Urata/Miharu (JPN) 2-0 (21-12, 21-14), Carro/Lobato (ESP)-Friedl/Schützenhöfer (AUT) 2-1 (21-12, 26-28, 15-9), Cao/Zhu Lingdi (CHN)-Suzuka/Reika (JPN) 2-0 (21-18, 21-19)

Semifinali gironi femminili. Pool F Ahtiainen/Lahti (FIN)-Akiko/Ishii (JPN), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Shiba/Maruyama (JPN)

Pool E: Liliana/Paula (ESP)-Aheidan/Wang (CHN), Álvarez/Moreno (ESP)-Van Gunst/Hildreth (USA)

Pool D: Placette/Richard (FRA)-Wang/Dong (CHN), Pavan/McBain (CAN)-Zeimann/MacDonald (NZL)

Pool C: Klinger/Klinger (AUT)- Zeng/Lin (CHN), Ittlinger/Borger (GER)-Quiggle/Murphy (USA)

Pool B: Cao/Zhu Lingdi (CHN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL), Agaha/Rebecca (BRA)-Carro/Lobato (ESP)

Pool A: Vieira/Chamereau (FRA)-Kotnik/Lovsin (SLO), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Toni/Harward (USA)

Primo turno qualificazioni maschili: Plavins/Fokerots (LAT)-Nicklin/Fuller (NZL) 2-0 (21-19, 21-19), Nissen/Lorenz (GER)-Mol/Sunde (NOR) 1-2 (15-21, 24-22, 12-15), Aye/Aye (FRA)-Netitorn/Wichaya (THA) 2-0 (21-13, 21-11), Shindo/Watanabe (JPN)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (10-21, 17-21), Brewster/Friend (USA)-Gottsu/Takahashi (JPN) 2-0 (21-19, 21-19), Hartles/O’Dea (NZL)-Huerta/Huerta (ESP) 1-2 (21-16, 17-21, 16-18), Wüst/Fröbel (GER)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (13-21, 16-21), Reid/McManaway (NZL)-Bulgacs/Tocs (LAT) 0-2 (17-21, 17-21), Li Zhuoxin/Liu (CHN)-Cattet/Barthelemy (FRA) 0-2 (15-21, 14-21), Crabb/Sander (USA)-Malki/Adachi (JPN) 2-0 (21-18, 21-11), Surin/Dunwinit (THA)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 2-1 (17-21, 21-17, 15-13), Hammarberg/Grössig (AUT)-Banlue/Wachirawit (THA) 2-1 (18-21, 21-11, 15-11), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Pascariuc/Leitner (AUT) 1-2 (21-19, 23-25, 15-17)

Secondo turno qualificazioni maschili: Plavins/Fokerots (LAT)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-1 (21-16, 14-21, 15-10), Aye/Aye (FRA)-Mol/Sunde (NOR), 2-1 (21-16, 27-29, 15-11), Brewster/Friend (USA)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 1-2 (21-18, 19-21, 12-15), Bassereau/Lyneel (FRA)-Huerta/Huerta (ESP) 2-0 (21-14, 25-23), Bulgacs/Tocs (LAT)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (15-21, 15-21), Crabb/Sander (USA)-Cattet/Barthelemy (FRA) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15), Hammarberg/Grössig (AUT)-Surin/Dunwinit (THA) 2-0 (21-0, 21-0), Schalk/Bourne (USA)-Pascariuc/Leitner (AUT) 2-1 (19-21, 21-18, 15-10)

Semifinali gironi maschili. Pool F: Kantor/Zdybek (POL)-Krattiger/Breer (SUI), Pithak/Poravid (THA)-Nicolaidis/Carracher (AUS)

Pool E: Schachter/Dearing (CAN)-Bassereau/Lyneel (FRA), Herrera/Gavira (ESP)-Aye/Aye (FRA)

Pool D: Pfretzschner/Winter (GER)-Wang/Li (CHN), Immers/van de Velde (NED)-Hammarberg/Grössig (AUT)

Pool C: Canet/Rotar (FRA)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Evans/Budinger (USA)-Pedrosa/Campos (POR)

Pool B: Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Stankevicius/Knasas (LTU), Hodges/Schubert (AUS)-Cattet/Barthelemy (FRA)

Pool A: Schalk/Bourne (USA)-Lupo/Rossi (ITA), Hörl/Horst (AUT)-Plavins/Fokerots (LAT)

Foto Fivb