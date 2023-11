Basket, Milano-Venezia e Virtus Bologna-Brescia i big match dell’ottava giornata di Serie A

Si giocherà in questo fine settimana e l’inizio della prossima l’ottava giornata della Serie A di basket 2023-2024. Tra sabato, domenica e lunedì scenderanno in campo tutte le sedici squadre del campionato italiano e lo spettacolo sicuramente non mancherà. Andiamo a scoprire più nel dettaglio che partite ci aspettano.

Si inizierà sabato 18 novembre alle 20:30 con Trento-Brindisi, un match che si preannuncia interessante. Da una parte la squadra di Paolo Galbiati, attualmente quarta con un record di 5-2 (come Napoli e Reggio Emilia) dovrà reagire dopo le due sconfitte consecutive tra campionato (contro Sassari) ed EuroCup (contro Club-Napoca); dall’altra parte, invece, i ragazzi di Dragan Sakota, in questo momento ultimi in Serie A con 0-7 e reduci dal successo di ieri in FIBA Europe Cup contro il Krav Cramo, cercheranno di dare una svolta alla propria stagione.

Si passerà poi alla domenica, che si aprirà con la sfida tra Pistoia e Sassari alle ore 12:00. Sarà un match molto importante, tra due squadre che si trovano nelle zone basse della classifica entrambe con un record di 2-5. Chi vincerà farà dunque un bel passo in avanti. Alle 16:30 scenderà poi in campo Napoli, che affronterà in trasferta Treviso in un match che sembra già scritto. La compagine campana non dovrebbe infatti avere grosse difficoltà a battere una squadra in totale crisi (sette sconfitte nelle prime sette giornate), ma mai dire mai.

Alle 17:00 spazio a Varese-Scafati, un incontro che potrebbe dirci tanto, soprattutto sulle ambizioni della compagine campana. Infatti, i ragazzi di Stefano Sacripanti, reduci dalla grande vittoria di settimana scorsa contro Milano, avranno la possibilità di conquistare il quinto successo in campionato, che significherebbe confermare di essere una squadra almeno da playoff. Non andrà però ovviamente sottovalutato il gruppo di Tom Bialaszewski, che dopo la vittoria di ieri in FIBA Europe Cup proveranno a ottenere la seconda vittoria consecutiva per risalare la china in classifica (attualmente la compagine lombarda è 12ma con 2-5).

Alle 17:30 ci sarà spazio per Reggio Emilia-Tortona. Qui a partire favoriti saranno i ragazzi di Priftis Dimitris (attualmente quarti con 5-2), ma attenzione alla squadra piemontese, che dopo il successo di ieri in Champions League cercherà di raddoppiare in campionato.

Alle 18:15 andrà in scena il primo big match di giornata, ovvero Milano-Venezia. I ragazzi di Ettore Messina saranno chiamati a reagire in seguito a un inizio di stagione davvero sottotono, in cui sono arrivate complessivamente nove sconfitte tra Eurolega (6) e Serie A (3). Battere i lagunari non sarà però per niente semplice, perché i ragazzi di Neven Spahija, attualmente primi in campionato con 6-1 (come Virtus Bologna e Brescia), possono contare su diversi giocatori di ottimo valore e, considerando anche il buon momento di forma (tre vittorie di fila tra Serie A ed EuroCup), hanno tutte le carte in regola per imporsi.

Alle 19:30 di domenica si disputerà poi Cremona-Pesaro, una sfida che si preannuncia molto equilibrata e che permetterà a una delle due squadre di fare un passo verso la zona playoff (attualmente entrambe le compagini si trovano appena oltre l’ottava posizione con uno score di 3-4).

Infine, lunedì alle 20:30 ci sarà il secondo big match della serata, quel Virtus Bologna-Brescia che promette spettacolo. Entrambe le compagini coinvolte in questa partita sono attualmente in vetta alla classifica con un record di 6-1, e quindi lo scontro diretto metterà in palio un successo di grande valore. Sulla carta le V Nere sembrano avere qualcosa in più per questa sfida, ma ci sarà da capire come i ragazzi di Luca Banchi arriveranno a questo incontro, visto i due pesanti impegni di Eurolega di questa settimana. La stanchezza potrebbe dunque essere un fattore: vedremo se in caso Brescia sarà capace di sfruttare la chance.

Credit: Ciamillo