Atalanta agli ottavi di Europa League, la Roma pareggia. La Fiorentina passa in Conference

Tre squadre italiane impegnate tra Europa League e Conference League, entrambe giunte alla quinta giornata della fase a gironi. L’Atalanta ha pareggiato con lo Sporting Lisbona per 1-1 in Europa League di fronte al proprio pubblico del Gewiss Stadium. Scamacca ha firmato un autentico eurogol su invito di Koopmeiners al 23′ e ha portato in vantaggio i nerazzurri, ma i portoghesi hanno raggiunto i padroni di casa con il sigillo di Edwards al 56′. La Dea ha difeso il risultato e ha confermato la propria imbattibilità in campo continentale, conquistando matematicamente il primo posto nel gruppo D: 11 punti contro gli 8 dello Sporting Lisbona, con il vantaggio negli scontri diretti. I ragazzi di Gasperini hanno così conquistato la qualificazione diretta agli ottavi di finale, mentre i lutsitani dovranno passare dai playoff.

La Roma ha pareggiato con il Servette per 1-1 in Europa League. Lukaku ha portato in vantaggio i gialorossi al 21′ sul campo della formazione svizzera, che ha poi recuperato con la rete di Bedia al 50′. Gli uomini di Mourinho si sono assicurati il passaggio del turno, ma sarà l’ultima giornata a decidere se chiuderanno al primo posto e accederanno direttamente agli ottavi oppure se saranno secondi e dovranno passare dai playoff. La Roma vanta 10 punti contro i 12 dello Slavia Praga (oggi vittorioso per 3-2 contro lo Sherif Tiraspol), gli scontri diretti sono in perfetta parità (2-0 e 0-2).

La Fiorentina ha sconfitto lo Genk per 2-1 in Conference League. La Viola è passata in svantaggio al 45′ quando Kayembe ha bucato la rete dei padroni di casa, ma Martinez Quarta ha pareggiato in pieno recupero e all’82mo minuto Gonzalez ha trasformato il rigore della vittoria. Terza vittoria consecutiva e primo posto nel gruppo F con 11 punti contro i 79del Ferencvaros, che ha battuto il Cukaricki per 2-1. La Fiorentina si è così garantita il passaggio del turno, ma il primo posto che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale passerà dall’ultima giornata.

