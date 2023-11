Volley, Monza surclassa Lisbona e festeggia la qualificazione agli ottavi di Challenge Cup

Cartellino timbrato per Monza e qualificazione agli ottavi di finale della Challenge Cup 2023-2024 di volley maschile messa in saccoccia. Dopo la sofferta vittoria in trasferta questa sera la Mint Vero Volley batte lo Sporting Lisbona in maniera molto più agevole con il punteggio di 3-0 (29-27 25-18 25-17). Si alza leggermente ora il livello per i brianzoli che al prossimo turno se la dovranno vedere con i greci del Panathinaikos.

I brianzoli nonostante la vittoria dell’andata erano obbligati a vincere anche stasera per qualificarsi ed evitare lo spauracchio di un’eliminazione o di golden set. Monza parte forte e in controllo nel primo set fino ad arrivare ad avere cinque set point consecutivi sul 24-19, a quel punto però Lisbona non ci sta e rimonta fino al 24 pari dando il via ad un finale di parziale assai palpitante. I ragazzi di Massimo Eccheli mantengono i nervi saldi e senza dover annullare palle set riescono a portare a casa la prima partita per 29-27.

Da questo momento tutto diventa più semplice per la compagine italiana che mette subito un break di tre punti a favore all’inizio del secondo set che riesce a controllare ed ampliare fino al 20-13. Monza controlla senza patemi le ultime battute del secondo parziale e lo incamera 25-18 portandosi avanti due a zero.

Inizio di terzo set veramente equilibrato in cui fino al 13-13 nessuna squadra ha mai avuto più di un punto di vantaggio. Padroni di casa che mettono la freccia sul 15-13 e poi allungano in maniera definitiva sul 20-16 iniziando a vedere lo striscione del traguardo. Siamo alla volata finale con i brianzoli che non si distraggono e non guardano più indietro chiudendo il terzo set 25-17 per iniziare i festeggiamenti davanti al proprio pubblico. Monza che tornerà in campo lunedì 4 dicembre alle 20.00 per il derby lombardo contro Milano nel posticipo dell’ottava giornata di Superlega, mentre per l’Europa ci sarà da aspettare, ma dopo aver superato l’esame di portoghese la squadra di Eccheli può veramente sognare.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini