Basket, Steve Kerr: “Dopo le Olimpiadi 2024 lascerò Team USA”

Steve Kerr traccia la strada in vista dei prossimi mesi. L’head coach dei Golden State Warriors e di Team USA, la nazionale statunitense di pallacanestro, ha reso noti i suoi piani verso e dopo le Olimpiadi di Parigi 2024.

In un’intervista a The Athletic, Kerr ha affermato: “Non allenerò la nazionale dopo le Olimpiadi di Parigi. Per me, è un ciclo biennale. Coach Popovich ha allenato un Mondiale e un’Olimpiade prima di me. Ora toccherà a me passare il testimone”.

Poi sul roster per la prossima estate, dove tanti dei “Big” della NBA vogliono esserci per riscattare il recente Mondiale di basket degli USA, chiuso soltanto al quarto posto: “Ho parlato brevemente con Curry. Mi ha detto che vuole esserci. Per me è una bella cosa. Ma, che ci crediate o no, non è stata una discussione molto approfondita. In questo momento siamo più che altro concentrati sulla stagione dei Golden State Warriors e sul finale deludente di quella scorsa”.

Infine Steve Kerr ha così concluso: “Continueremo a parlare con i giocatori interessati nei prossimi mesi. Vogliamo chiudere il roster il prima possibile. Non abbiamo ancora una deadline, ma non vogliamo neanche lasciare i giocatori nel limbo”.

Foto: Lapresse