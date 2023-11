Basket: Pistoia ferma l’imbattibilità di Venezia. Vittorie esterne di Milano, Brescia e Scafati

Si è aperta la domenica di basket con i match della sesta giornata. Dopo la vittoria nell’anticipo di Napoli contro Pesaro, il turno di campionato è ripartito con la vittoria di Pistoia contro la capolista Venezia. Successivamente i netti successi in trasferta di Milano e Brescia sul campo di Brindisi e Tortona. Altro colpo esterno quello di Scafati contro Treviso.

Grande colpo della Estra Pistoia, che infligge il primo ko in campionato alla Reyer Venezia. I toscani si impongono per 85-77 al termine di una partita che li ha visti partire forte già nel primo quarto, resistendo poi ad ogni assalto di Venezia. Una Pistoia trascinata da uno scatenato Jordon Varnado, miglior marcatore del match con 26 punti. Importante anche il contributo di Charlie Moore (18 punti), mentre a Venezia non è bastato un Amedeo Tessitori da 21 punti e 7 rimbalzi.

Prova a scacciare via i brutti pensieri l’Olimpia Milano e lo fa vincendo in quel di Brindisi contro una Happy Casa, che continua a rimanere pericolosamente sul fondo della classifica con zero punti. Finisce 87-57 per Milano che dilaga nel secondo tempo in un match che almeno riporta un po’ il sorriso in casa Olimpia, ma serviranno altri test più complicati per vedere se la squadra di Messina può dire conclusa la crisi. Ottima la prova degli italiani, in particolare uno Stefano Tonut da 16 punti ed un Giordano Bortolani da 11.

In attesa del posticipo che vede impegnata la Virtus Bologna, la Germani Brescia agguanta per il momento la vetta della classifica e raggiunge la Reyer grazie alla netta vittoria sul campo di una irriconoscibile Bertram Tortona. Finisce 87-59 per i lombardi, che dominano per 40 minuti, trovandosi già sul +11 all’intervallo e poi costruendo l’allungo decisivo nel terzo quarto. C.J Massinburg è il top scorer con 17 punti, ma c’è anche un Amedeo Della Valle da 16 punti. Per Tortona si salvano solo Mike Daum (15 punti) e Chris Dowe (13).

Non solo Brindisi, ma anche la Nutribullet Treviso resta in fondo alla classifica con zero vittorie. Prosegue, invece, l’ottimo inizio di campionato della Givova Scafati, che si impone in rimonta per 97-87. I padroni di casa avevano sperato nel primo successo della stagione, ma sono crollati completamente nell’ultimo quarto. A Treviso non è bastato un clamoroso James Young da 28 punti, mentre Scafati è stata trascinata dai 16 punti di Kruize Pinkins e John Nunge.

I TABELLINI DELLE PARTITE

ESTRA PISTOIA – REYER VENEZIA (25-17, 18-19, 22-24, 20-17)

Pistoia: Varnado 26, Moore 18, Willis 15

Venezia: Tessitori 21, Tucker 17, Spissu 9

HAPPY CASA BRINDISI – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 57-87 (8-15, 20-21, 11-28, 18-23)

Brindisi: Lombardi 10, Riismaa 10, Sneed 9

Milano: Tonut 16, Bortolani 11, Poythress 11

BERTRAM TORTONA – GERMANI BASKET BRESCIA 59-87 (11-18, 20-24, 14-23, 14-22)

Tortona: Daum 15, Dowe 13, Obasohan 8

Brescia: Massinburg 17, Della Valle 16, Gabriel 12

NUTRIBULLET TREVISO – GIVOVA SCAFATI 87-97 (25-24, 27-21, 17-23, 18-29)

Treviso: Young 28, Harrison 16, Zanelli 12

Scafati: Pinkins 18, Nunge 18, Strelnieks 16

