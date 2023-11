Basket, Pesaro dura un quarto, poi Napoli scappa via e vince in Serie A

Si è concluso l’anticipo della sesta giornata del massimo campionato italiano di basket e alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la Carpegna Prosciutto ospitava il Gevi Napoli. Due formazioni che sognano di essere un’outsider di lusso in questa stagione e vincere oggi era già un primo segnale da dare. Ecco come è andata.

Avvio equilibrato a Pesaro, dove però gli ospiti nei primi minuti dettano i ritmi, obbligano la squadra di casa a rincorrere e dopo tre minuti di gioco toccano il +6 con la tripla di Zubcic. Insiste il Napoli, anche se Pesaro resta in scia e a 4’ dalla fine trova la tripla con Quincy Ford per il sorpasso e poi allungano i padroni di casa e vanno al primo stop avanti 25-19.

Torna a correre, però, la Gevi Napoli nel secondo quarto, superato lo shock per la rimonta e sorpasso dei pesaresi. Non si chiude il gap nei primi minuti e, anzi, i padroni di casa provano a riallungare. È, però, un fuoco di paglia, perché la tripla di Jaworski e poi il canestro di Owens riportano Napoli avanti poco prima di metà quarto. Si è bloccata Pesaro e il parziale a cavallo della metà tempo diventa di 17-0 e napoletani che così scappano via e vanno al riposo sul 37-47.

Prova a reagire Pesaro e nei primi minuti del terzo quarto salgono le percentuali da oltre l’arco con i canestri di Bamforth, Ford e Bluiett che valgono il -6. Non si scompone, però, la formazione partenopea che dopo un momento di difficoltà ritorna a spingere, trova i canestri e, soprattutto, limita Pesaro in attacco. Così tornano subito in doppia cifra gli ospiti, toccano il +16 con la tripla di Zubcic e vanno, così, all’ultimo stop avanti 55-71. Non può nulla Pesaro nel quarto periodo, dove Napoli controlla il vantaggio acquisito e si impone 77-97, con 25 punti di Justin Kyle Jaworski e ben sei giocatori in doppia cifra.

Credits: Ciamillo