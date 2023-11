Basket, la Virtus Bologna ospita il Fenerbahce Istanbul in Eurolega per conservare il terzo posto

Impegno casalingo in Eurolega per la Virtus Bologna, che questa sera alle ore 20:30 ospita alla Segafredo Arena il temibile Fenerbahce Istanbul nella decima giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere arrivano al confronto di quest’oggi dopo un bilancio di una vittoria nel derby tricolore contro l’Olimpia Milano ed una sconfitta in Grecia contro il Panathinaikos Atene nella settimana del doppio turno, con un record di 6-3 dopo nove turni disputati che li mantiene al terzo posto dietro alle due corazzate Real Madrid – ancora imbattuto – e Barcellona. Coach Luca Banchi si affiderà ancora una volta all’uomo del momento ovvero Tornike Shengelia, con il georgiano che viaggia a 17.1 punti, 5.8 rimbalzi e 4.1 assist di media dimostrandosi un giocatore a tutto campo capace di segnare punti pesanti ma al contempo di adattarsi anche al ruolo di centro (date le assenze di Jordan Mickey e di Achille Polonara) e all’occorrenza anche assist-man. Insieme a lui ci penserà anche capitan Marco Belinelli a guidare i compagni, con la guardia nativa di San Giovanni in Persiceto (Bologna) che ha prodotto 13.7 punti a partita finora.

Il Fenerbahce Istanbul cerca invece di invertire il trend negativo, con la squadra turca che è reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta che l’hanno fatta scivolare al decimo posto in graduatoria (5-4 di score) quindi l’ultimo utile per l’accesso ai play-in. Coach Dimitris Itoudis dovrà puntare ancora sull’estro del ‘folletto’ Scottie Wilbekin (12.8 punti e 3.1 assist per l’ex Maccabi Tel Aviv), ben coadiuvato su entrambi i lati del campo dall’americano Nigel Hayes-Davis (11.2 punti e 4.6 rimbalzi per l’ala con un passato anche in NBA tra Los Angeles Lakers e Sacramento Kings). In cabina di regia Wilbekin si alternerà con Nick Calathes arrivato in estate dal Barcellona, mentre tra le fila del Fenerbahce troviamo anche una vecchia conoscenza della Serie A ovvero Dyshawn Pierre, che dal 2017 al 2021 ha difeso i colori della Dinamo Sassari – miglior rimbalzista della compagine turca con 5.2 rimbalzi raccolti a partita. Da tenere sotto stretta osservazione anche il serbo Marko Guduric, vice-campione del Mondo capace di produrre 10.8 punti a partita in Eurolega.

Credit: Ciamillo