Calcio femminile, la Roma sfida l’Ajax in Champions League: le giallorosse vanno a caccia della prima vittoria nel girone

È tutto pronto per la seconda partita della Roma nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League 2023-2024. Quest’oggi alle ore 21:00 le giallorosse affronteranno, davanti al pubblico di casa al Tre Fontane (appena modificato per soddisfare le norme Uefa e Figc), l’Ajax, in una sfida che sarà importantissima per l’andamento del girone C.

La squadra di Alessandro Spugna arriva a questo impegno dopo 11 vittorie in 12 partite stagionali tra campionato e Champions League, con l’unico non successo che è stato settimana scorsa contro il Bayern Monaco nella prima giornata della fase a gironi della competizione. In quel caso, infatti, è arrivato un pareggio in extremis con la rete di Manuela Giugliano al 90+1′.

Coma la Roma, anche l’Ajax ha iniziato molto bene la stagione (9 vittorie in 11 partite nonostante la brutta sconfitta dello scorso weekend contro il Twente in campionato), ma, a differenza della squadra italiana, ha vinto per 2-0 contro il PSG nella prima giornata di Champions League, grazie alle reti di Tiny Hoekstra e Sherida Spitse su rigore. Proprio Hoesktra è colei che potrebbe mettere in grande difficoltà la Roma, così come potrebbero farlo anche soprattutto le sue compagne d’attacco Romee Leuchter e Chasity Grant.

Detto tutto ciò, va ora sottolineato che sulla carta la squadra italiana sembra avere qualcosa in più rispetto all’Ajax, ma poi, effettivamente, tanto dipenderà da come scenderanno in campo le ragazze di Spugna. Le giallorosse, infatti, dovranno necessariamente giocare da grande squadra per avere la possibilità di conquistare tre punti che sarebbero d’oro. Ci riusciranno? Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprirlo.

