Basket: Varese chiude con una vittoria in Georgia la prima fase della FIBA Europe Cup

Quarta vittoria consecutiva e qualificazione alla fase successiva praticamente archiviata per la Itelyum Varese nell’ultima giornata della fase a gironi della FIBA Europe Cup. La squadra di coach Bialaszewski espugna il campo dei georgiani del TSU Tbilisi, imponendosi con il punteggio di 94-81. Una vittoria che permette ai lombardi di portarsi in vetta al proprio gruppo, in attesa del match del Gottingen. In caso di vittoria dei tedeschi, Varese sarebbe seconda, ma passerebbe il turno visto che certamente sarebbe tra le sei migliori seconde.

Una Varese trascinata dai 22 punti di Olivier Hanlan, che ha messo a referto anche 8 assist e 7 rimbalzi. Importante anche il contributo di Gabe Brown e Vincent Shahid, entrambi con 17 punti a referto. In doppia cifra anche Davide Moretti con 13 punti. Al TSU non sono bastati invece i 20 punti di Rati Andronikashvili.

Varese parte benissimo ed è subito 6-0 con la tripla di Brown. I padroni di casa, però, reagiscono e si gioca un primo quarto punto a punto, con il tabellone che segna 16-16 alla prima sirena. Anche nei primi minuti del secondo quarto prosegue l’equilibrio, poi arriva il parziale di 10-3 che permette a Varese un primo allungo (40-31). La Itelyum arriva così all’intervallo in vantaggio 48-37.

Al rientro dalla pausa lunga Varese spinge ancora sull’acceleratore e costruisce il break decisivo che la porta anche sul +19 (61-42). Il vantaggio si dilata ulteriormente arrivando anche sul +23, con i padroni di casa che riescono solamente ad accorciare leggermente sul finire del terzo quarto (69-51). Nell’ultimo quarto Varese si rilassa e permette ai padroni di casa di rientrare anche sul -9 (74-83). La Itelyum, però, reagisce nei minuti finali e controlla il vantaggio, chiudendo 94-81.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

TSU TBILISI – ITELYUM VARESE 81-94 (16-16, 21-32, 14-21, 30-25)

Tsu: Chechelashvili 2, Andronikashvili 20, Boykin 2, Jintcharadze 18, Tsintsadze 7, Turdziladze 8, Kopadze, Mgeladze, Phevadze 12, Gogodze, Vujovic 10, Cranston 2

Varese: Shahid 17, Cauley-Stein 5, Ulaneo 8, Woldetensae, Zhao 1, Moretti 13, Virginio 6, Hanlan 22, Assui 5, Brown 17

Credit Ciamillo