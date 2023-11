Basket, la giornata di Serie A si chiude con le vittorie di Reggio Emilia e Brescia

Si è conclusa la settima giornata del massimo campionato italiano di basket e le ultime due sfide in programma vedano in campo l’Unahotels Reggio Emilia contro l’Estra Pistoia e il derby lombardo tra la Germani Brescia e la Vanoli Cremona. Ecco come è andata.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – ESTRA PISTOIA 95-82

Ritmi altissimi a inizio partita, con soprattutto i toscani a trovare spesso la via del canestro e provare a mettere a segno il primo allungo del match. Se da un lato è Willis a dettare i ritmi, dall’altra risponde Hervey, anche se Pistoia resta avanti a metà quarto. Si continua con percentuali più che positive, anche se un po’ meno impressionanti dei primi 5 minuti, anche se ora è Reggio a trovare qualche canestro in più, ricucire lo strappo e si va al primo stop sul 29-30 per Pistoia. Salgono di livello le difese nel secondo quarto e crollano, di conseguenza, le percentuali per le due squadre, anche se si mantiene l’equilibrio dei primi 10 minuti. Così dopo un nuovo avvio forte di Pistoia (5-0), nel secondo quarto le due formazioni si alternano in testa e si va al riposo lungo in perfetta parità sul 48-48.

Si è bloccato l’attacco di Pistoia, che dopo i 30 punti del primo quarto ne ha segnati 18 nel secondo e nei primi 6 minuti della ripresa resta fermo a quota 3 punti. Scappa via, così, Reggio Emilia, che con un parziale di 12-3 avvicina la doppia cifra di vantaggio. Il terzo quarto si chiude con un parziale di 21-10 e Reggio chiude avanti 69-58, ma i nervi sono tesi e a tempo scaduto arrivano due falli tecnici per i padroni di casa. L’ultimo quarto inizia, dunque, con due liberi per Pistoia prima ancora dell’avvio dei giochi. Ma dal campo i toscani non segnano più e i padroni di casa riallungano fino al +20 e match virtualmente chiuso. Pistoia si sblocca dopo 4 minuti, ma solo dalla lunetta e il primo canestro arriva a 5’33” dalla fine. Ma è troppo tardi e Reggio Emilia si impone 95-82.

TOP SCORER

Reggio Emilia – Galloway 24, Hervey 21, Smith 12, Weber 12

Pistoia – Moore 18, Willis 15, Varnado 13, Hawkins 12, Ogbeide 11

GERMANI BRESCIA – VANOLI CREMONA 84-75

Parte forte la Germani Brescia e parte forte Amedeo Della Valle, in un primo quarto dove i padroni di casa trovano subito il primo allungo sul 10-3 dopo 3 minuti di gioco, poi rintuzzano il tentativo di Cremona di rientrare in partita, con un parziale di 6-0, e riallungano con un controparziale di 12-1 che manda le due squadre al primo stop sul 25-13. Dopo aver sofferto tantissimo in attacco, Cremona si sblocca nel secondo quarto e nei primi minuti trova i canestri di Golden e DeNegri per il -7. Una tripla di Gabriel rilancia, però, la fuga di Brescia, anche se la Vanoli ha un altro ritmo in questo secondo quarto e resta in scia ai padroni di casa. Così, a 1’38” dal riposo una tripla di Zegarowski vale il -4 per gli ospiti e si va al riposo lungo con Brescia avanti 40-35.

Dopo un quarto a testa, il terzo periodo è vissuto sul filo dell’equilibrio, con Brescia che tiene sempre la testa avanti, ma Cremona non la lascia scappare via e a più riprese ricuce lo strappo, giocando palla su palla. Così si arriva all’ultimo minuti del terzo quarto, quando una tripla di Gabriel vale il nuovo +5 per Brescia e si va all’ultimo stop sul 65-60. A inizio ultimo periodo una tripla di Massinburg firma il +8 per i padroni di casa, ma nuovamente gli ospiti torna sotto e ora è un continuo elastico, che vede la Germani provare a scappare e la Vanoli a ricucire. Quando Brescia, però, va sul +8 sembra impossibile per Cremona trovare le forze per una nuova rimonta. Invece la squadra di Cavina non vuole alzare bandiera bianca e in un quarto dal punteggio molto basso dimezza lo svantaggio. Non basta, però, e così Brescia si impone 84-75.

TOP SCORER

Brescia – Christon 16, Massinburg 13, Bilan 12, Petrucelli 10

Cremona – Golden 17, DeNegri 17, Zegarowski 16

