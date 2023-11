Basket, Italia in seconda fascia per il sorteggio dei preolimpici: possibili avversarie e regolamento

L’Italia attende di conoscere quali saranno le avversarie che troverà nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di basket maschile, capace di spingersi fino ai quarti di finale agli ultimi Mondiali, è stata inserita in seconda fascia insieme a Brasile, Grecia e Polonia.

La FIBA ha stabilito sei fasce per il sorteggio che avrà luogo lunedì 27 novembre (ore 19.00) e ha delineato i criteri dell’estrazione: verranno composti 4 tornei da 6 squadre ciascuno, ognuno formato da 2 gironcini da 3 squadre. Le prime due classificate di ogni gironcino giocheranno le semifinali. La vincitrice di ognuno dei quattro tornei preolimpici staccherà il pass per i Giochi.

Le squadre delle fasce 1, 4 e 5 comporranno i gironcini A mentre le squadre delle fasce 2, 3 e 6 comporranno i gironcini B. Inizialmente l’Italia potrebbe dunque incrociare una tra Portorico, Montenegro, Repubblica Dominicana, Finlandia e una tra Egitto, Bahamas, Camerun, Bahrain. In fase di sorteggio verranno svelate anche le sedi dei preolimpici. Attenzione ad alcuni paletti: massimo 2 squadre europee in ogni gironcino e massimo 3 europee per ogni torneo; massimo una squadra americana per gironcino; massimo una squadra africana, una asiatica ed una oceanica per torneo.

FASCE SORTEGGIO PREOLIMPICI BASKET

1. Spagna, Lettonia, Lituania, Slovenia

2. Brasile, Italia, Grecia, Polonia

3. Portorico, Montenegro, Rep. Dominicana, Finlandia

4. Nuova Zelanda, Georgia, Messico, Libano

5. Croazia, Costa d’Avorio, Angola, Filippine

6. Egitto, Bahamas, Camerun, Bahrain

Credit: Ciamillo