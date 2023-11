Basket femminile: Schio batte il Brixia, l’Oxygen Roma annienta il Sanga Milano

Si sono disputate quest’oggi le prime due partite valide per la nona giornata della Serie A 2023/2024 di basket femminile. Alle ore 18:00 c’è stata la sfida tra Oxygen e Sanga Milano, mentre alle ore 19:30 è andato in scena l’interessante match tra Schio e Brixia. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel primo incontro è stato tutto facile per l’Oxygen Roma, che si è imposta tra le mura amiche contro il Sanga Milano con un nettissimo 95-57. Fondamentali per la squadra di casa i 20 punti a testa di Nicole Romeo (autrice anche di 6 assist) e Leia Dongue e i 15 di Egle Sventoraite, mentre alla compagine lombarda non sono bastati i 13 di Susanno Toffali e gli 11 di Elisabetta Penz. Grazie a questo successo, le ragazze di Di Meglio hanno staccato proprio le avversarie odierne in classifica, portandosi in decima posizione a quota 4 punti.

A differenza della prima sfida, la seconda è stata sicuramente più equilibrata. Alla fine a spuntarla è stata Schio, che ha però dovuto sudare parecchio per avere la meglio sul Brixia per 73-67. Sugli scudi per la squadra veneta soprattutto Arella Guirantes con i suoi 15 punti e Costanza Verona con 14, ma vanno sicuramente segnalati anche i 10 di Giorgia Sottana; dall’altra parte, invece, non sono stati sufficienti i 20 punti di una scatenata Vasiliki Luoka, i 16 di Madeleine Garrick e i 14 di Carlotta Zanardi. In virtù di questa vittoria, la squadra di Dikaioulakos è salita momentaneamente in terza posizione con un record di 6-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A DI BASKET FEMMINILE 2023/2024

1. Venezia 14 *

2. Virtus Bologna 14 *

3. Schio 12

4. San Martino 10 *

5. San Giovanni 8 *

6. Campobasso 8

7. Ragusa 6 *

8. Brixia 4

9. Sassari 4 *

10. Oxygen Roma 4

11. Faenza 4 *

12. Sanga Milano 2

13. Battipaglia 0 *

* Una partita in meno

Credit: Ciamillo