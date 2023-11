Basket femminile: Sassari perde a Szekszard, ma si qualifica per i playoff di EuroCup

“Lost but Won”, componeva Hans Zimmer per un film su ben altro sport nel 2013. Quel titolo oggi suona bene per la Dinamo Sassari: il Banco di Sardegna, nonostante la sconfitta per 83-72 a Szekszard, in Ungheria, si prende la qualificazione certa alla fase a eliminazione diretta di EuroCup femminile 2023-2024. Sul piano del match, il duello è tra l’ex Moncalieri Kathryn Westbeld (23 punti) e Ivana Raca (30), almeno sul piano realizzativo.

Tanto per mantenere le cose in chiaro, Sassari parte molto forte, imponendo la sua pallacanestro e dimostrando di voler valere uno scenario europeo di primo livello. Subito è 0-8, recuperato prontamente con un 10-0. La vera irrefrenabile, però, è Raca che fa volare il Banco di nuovo avanti, poi arriva quasi sulla sirena la tripla di Carangelo del 17-24 dopo 10′. Diventano anche 9 i punti di vantaggio delle sarde, poi pian piano, con anche Boros e Manyoky in giornata, Szekszard prima risale e quindi aggancia a quota 34. Si va punto a punto, poi all’intervallo è 41-41.

Con Horvath che tenta di essere decisiva sui due lati del campo le padrone di casa allungano, raggiungendo e superando la doppia cifra di vantaggio con Westbeld, Boros e Monroe. Ancora la coppia Carangelo-Raca tiene entro il limite dei 16 punti la Dinamo, ed è la prima a siglare un’altra tripla a fil di sirena: 61-55 a 10′ dal termine. Il Tarr ci riprova con Krnjic che decide di ergersi a protagonista del momento (+12 in quattro occasioni), ma con Carangelo, Raca e una buona gestione difensiva la squadra ospite riesce a tenere in mano la situazione per entrare da seconda del girone K nella successiva fase.

TARR KSC SZEKSZARD-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 83-72

SZEKSZARD – Theodorean, Horvath* 9, Stanacev, Manyoky* 10, Krnjic 6, Monroe* 14, Arvai ne, Boros* 14, Westbeld* 23, Szucs, Holcz, Dudasova ne. All. Dokic

SASSARI – Raca 30, Carangelo 19, Carta ne, Toffolo, Crudo, Kaczmarczyk* 6, Hollingshed* 6, Joens* 9, Bebbu ne, Togliani 2. All. Restivo

Foto: fiba.basketball