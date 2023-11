Volley femminile, Chieri straripante in CEV Cup: Zeleznicar travolto e playoff ipotecati

Chieri ha sconfitto lo Zeleznicar con un secco 3-0 (25-11; 25-12; 25-13) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2023-2024 di volley femminile, il secondo torneo europeo per importanza. La formazione piemontese ha giganteggiato in lungo e in largo sul campo della modesta formazione serba, dimostrando la schiacciante superiorità tecnica e agonistica nei confronti di un avversario incapace di tenere testa al sestetto italiano.

Le ragazze di coach Giulio Bregoli, quinte in Serie A1 dove hanno perso le ultime due partite contro Milano e Scandicci, hanno ipotecato la qualificazione ai playoff (il turno intermedio che precede i quarti di finale). Per passare il turno a Chieri, che nella passata annata agonistica ha alzato al cielo la Challenge Cup (il terzo trofeo continentale per importanza), basterà conquistare due set in occasione del confronto di ritorno in programma settimana prossima, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Foto:Photo LiveMedia/Valerio Origo