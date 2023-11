Basket femminile, le migliori italiane della nona giornata di A1. Spreafico trascinatrice, Carangelo e Matilde Villa ancora decisive

Si è disputata in questo weekend la nona giornata della Serie A 2023-2024 di basket femminile. Come in ogni fine settimana si sono giocate sei partite (ha riposato la Virtus Bologna) e sono scese in campo diverse giocatrici italiane: andiamo a scoprire le migliori di questo turno.

Nel match di sabato sera vinto nettamente dall’Oxygen Roma contro Sanga Milano ha brillato Nicole Romeo, autrice di 20 punti (6/8 da tre), 6 assist e 3 rimbalzi, per un totale di 28 di valutazione. Bene poi anche Giulia Natali, che ha contribuito al successo con i suoi 12 punti, mentre dall’altra parte non è bastata la buona prova di Susanna Toffali (13 punti).

Sempre sabato sera Schio ha vinto di misura contro il Brixia e parte del merito di questo successo va sicuramente all’azzurra Costanza Verona, che ha messo a referto 14 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. In casa veneta si è poi fatta vedere anche Giorgia Sottana con 10 punti, 4 assist e 2 rimbalzi, mentre nel Brixia si è messa in luce Carlotta Zanardi, capace di realizzare 14 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Passando ai match di domenica, nel primo incontro Sassari ha battuto Battipaglia di 3 punti (81-78) anche grazie a una prestazione da incorniciare di Debora Carangelo. La classe 1992 ha confermato di essere in un momento di ottima forma, chiudendo la partita con 17 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Per la squadra campana sono stati invece ininfluenti gli 11 punti e gli 8 assist di una buonissima Raffaella Potolicchio.

Nel secondo match di domenica Ragusa ha annientato San Martino di Lupari per 87-60. Qui è stata grande protagonista Laura Spreafico, autrice di addirittura 25 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, ma in casa siciliana ha fatto bene anche Maria Miccoli con i suoi 9 punti e 6 rimbalzi. Dall’altra parte, invece, non si è messa in mostra nessuna atleta italiana.

Poco più tardi la Reyer Venezia è stata trascinata da un’ottima Matilde Villa al successo sul campo del Sesto San Giovanni per 63-57. La classe 2004 ha fatto vedere ancora una volta tutte le sue qualità e ha terminato la partita con 18 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Ininfluenti invece in casa lombarda le buone prove di Gina Conti (17 punti con però 1/6 da 3) e Ilaria Panzera (14 punti e 5 rimbalzi).

Infine, nella vittoria di Campobasso contro Faenza ha brillato Stefania Trimboli, che ha chiuso il match con 15 punti e 6 rimbalzi. Dall’altra parte, invece, Marzia Tagliamento ha segnato 15 punti, ma lo ha fatto con un non bellissimo 5/15 al tiro (2/10 da tre).

