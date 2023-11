Calcio femminile, le migliori italiane della nona giornata di Serie A. Caruso inarrestabile, Cambiaghi decisiva. Bene Greggi

È terminata ieri la nona giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel weekend appena passato si sono disputate cinque partite e sono arrivati i successi di Roma, Juventus, Inter (nel derby contro il Milan) e Sassuolo e il pareggio tra Como e Pomigliano. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre abbiamo visto all’opera tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa nona giornata.

Arianna Caruso (Juventus): inarrestabile. Non ci sono altri termini per descrivere la centrocampista bianconera in quest’ultimo periodo. Dopo i due timbri e due assist delle scorse due partite, la classe 1999 ha segnato una magnifica doppietta (il secondo gol su rigore) nella nona giornata contro il Napoli, contribuendo in maniera decisiva nella vittoria per 3-1.

Giada Greggi (Roma): nell’importantissimo successo della squadra di Alessandro Spugna contro la Fiorentina (per 2-1) c’è stata anche la firma della centrocampista italiana classe 2000, che è stata capace di segnare la rete del momentaneo 1-0 con un incredibile tiro di sinistro dal limite dell’area. Oltre a questo, Greggi ha creato anche altre occasioni (come testimoniano i suoi tre tiri in porta nell’arco della partita), dimostrando ancora una volta di essere una giocatrice di ottima qualità.

Michela Cambiaghi (Inter): l’Inter ha trionfato nel derby contro il Milan e gran parte del merito va sicuramente all’attaccante classe 1996. È stata infatti lei a trovare la rete della vittoria (1-0) al 72′ con un grande colpo di testa. Da segnalare inoltre che Cambiaghi ha vinto ben quattro duelli aerei in questa giornata (meglio di lei ha fatto soltanto Del Estal con sette), a dimostrazione della sua grande bravura sulle palle alte.

