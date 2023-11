Basket, i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Tonut e Della Valle decisivi, bene anche Bortolani e Moretti

Altro grande weekend in Serie A con la sesta giornata della regular season 2023-2024. Hanno ben figurato anche i cestisti italiani, risultando anche decisivi per le squadre di cui difendono i colori. Andiamo a scoprire quindi i migliori giocatori del Belpaese del turno appena completato.

Non bastano i 14 punti di Leonardo Totè ad evitare a Pesaro il ko interno contro la GeVi Napoli (77-97) nell’unico anticipo del sabato sera, mentre tra i partenopei 2 punti di Alessandro Lever. La neopromossa Pistoia interrompe la striscia positiva della Reyer Venezia (85-77) con 4 punti di Angelo Del Chiaro, con Amedeo Tessitori ultimo ad arrendersi degli oro-granata (21 punti). L’Olimpia Milano espugna il PalaPentassuglia di Brindisi (57-87) grazie ai 16 punti di Stefano Tonut e agli 11 di Giordano Bortolani, mentre per i pugliesi 10 punti di Eric Lombardi. Colpo esterno importante anche per la Germani Brescia su Tortona (59-87), dove Amedeo Della Valle contribuisce grazie ai suoi 16 punti – per punti per Tommaso Baldassarre tra le fila della Bertram.

La Givova Scafati fa la voce grossa a Treviso (87-97) con 12 punti del capitano Riccardo Rossato, con Alessandro Zanelli che va in doppia cifra (12 punti) ma non bastano alla Nutribullet per ribaltare la partita. Affermazione casalinga per la Dolomiti Energia Trentino sull’Unahotels Reggio Emilia (98-88) con 11 punti di Mattia Udom e 8 di Davide Alviti, mentre per gli Emiliani 9 punti di Sasha Grant. Anche l’Openjobmetis Varese rispetta il fattore campo contro la Dinamo Sassari (90-79) grazie a 14 punti di Davide Moretti e 9 di Thomas Woldetensae, con Alessandro Cappelletti a quota 9 punti per il Banco di Sardegna. Nell’ultimo match della domenica la Vanoli Cremona sorprende la Virtus Bologna (93-83) con 7 punti di Davide Denegri, mentre le V-nere pagano forse le fatiche in Eurolega – 6 punti di Marco Belinelli e 3 di Alessandro Pajola.

Credit: Ciamillo