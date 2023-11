Basket femminile, la Reyer Venezia batte nettamente Dubrovnik in EuroCup. Sassari ko contro l’Estudiantes

Turno in trasferta per l’Umana Reyer Venezia e la Dinamo Sassari quest’oggi per la quarta giornata dell’EuroCup Women 2023-2024. Le venete hanno fatto visita allo ZKK Ragusa Dubrovnik (Croazia), mentre le sarde hanno sfidato le spagnole del Movistar Estudiantes. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate queste due partite.

ZKK RAGUSA DUBROVNIK-UMANA REYER VENEZIA 34-113

L’Umana Reyer Venezia non lascia scampo alle croate del ZKK Ragusa Dubrovnik e vince nettamente per 34-113, regalandosi così la quarta vittoria in altrettante partite disputate nel girone J. Jessica Shepard trascina le compagne con una doppia doppia stratosferica da 40 punti e 10 rimbalzi, mentre per le padrone di casa 14 punti di Ujevic. Match subito in discesa per le oro-granata, che partono col piede schiacciato sull’acceleratore e volano sul 15-32 alla prima sirena. Nel secondo quarto la Reyer non cala l’intensità e continua ad attaccare costantemente il canestro avversario, concedendo solo sette punti alle croate che non riescono ad arginare l’attacco veneziano: si va così all’intervallo lungo sul punteggio di 22-61 in favore delle ragazze di Andrea Mazzon. Nella ripresa l’Umana continua ad incrementare costantemente il margine sulle rivali, sfondando anche quota cinquanta punti sulla terza sirena (29-84, con un parziale interno di 7-23). Ultimo quarto di pura gestione per Shepard e compagne, che concedono solo cinque punti a Ragusa/Dubrovnik sfiorando anche il +80 alla sirena conclusiva: finisce 34-113, con la Reyer Venezia che prosegue spedita il cammino in EuroCup senza ancora conoscere la parola sconfitta così come in Campionato.

TOP SCORER

Ragusa Dubrovnik: Ujevic 14, Hajdin 8, Cicic 3

Venezia: Shepard 40, Kuier 19, Makurat 17

ESTUDIANTES-DINAMO SASSARI WOMEN 54-47

Trasferta negativa in Spagna per la Dinamo Sassari. Le ragazze di coach Restivo lottano ma cedono al Movistar Estudiantes per 54-47, incassando così la seconda sconfitta in quattro giornate (2-2 è il record della Dinamo nel gruppo K). Primo quarto subito equilibrato, con le ospiti che rimangono in scia alle padrone di casa dopo 10’ (13-11). Nella seconda frazione l’Estudiantes mantiene un piccolo vantaggio (23-21), ma due canestri consecutivi delle azzurre Sara Crudo e Debora Carangelo valgono il sorpasso alla seconda sirena (23-25). Le iberiche rientrano decisamente meglio dagli spogliatoi, prendendo le redini del match e piazzando un parziale di 17-5 che vale il +12 all’ultima pausa breve (40-28). Nel quarto conclusivo il Movistar non intende calare l’intensità e ritocca il massimo vantaggio a +16 (49-33), con la Dinamo che cerca di risalire la china fino al -6 con il 2+1 di Ashley Jones (51-45). A quel punto l’Estudiantes da fondo alle ultime energie rimaste per piazzare il break decisivo per le sorti della sfida odierna: finisce 54-47 al Polideportivo Antonio Magarinos, con la squadra di coach Moran che piazza la quarta vittoria in altrettante giornate disputate e rimane in vetta alla classifica nel girone K mentre Sassari trova il secondo ko stagionale in Europa.

TOP SCORER

Estudiantes: Whittle 14, Massey 9, Erauncetamurguil 8

Sassari: Joens 12, Togliani 8, Carangelo, Hollingshead e Crudo 6

Credit: Ciamillo