Basket femminile: Famila Schio roboante sull’ASVEL, è ritorno alla vittoria in Eurolega

Performance d’alta classe, quella del Famila Schio contro l’ASVEL Femenin. La squadra di Giorgios Dikaioulakos si concede un meritato ritorno alla vittoria in Eurolega (3/5), battendo con un incontrovertibile 84-58 il club di Lione (in grande crisi: 0/5 in Europa e 2/4 in campionato), che dalla panchina non riceve praticamente niente contro la solidità generale del club tricolore. Per il Famila 20 punti di Arella Guirantes e Robyn Parks e 12 di Jasmine Keys, dall’altra parte a coach David Gautier non bastano i 19 di Endene Miyem e i 17 di Marine Fauthoux, né gli 11 con 7 rimbalzi e 8 assist di Julie Allemand.

L’inizio fa capire subito le intenzioni scledensi. Juhasz, Guirantes, Keys e Parks sono tutte protagoniste dell’8-0 iniziale, con l’ASVEL che riesce a capire poco delle intenzioni delle padrone di casa e ancor meno a trovare un’efficacia reale in attacco. Guirantes e Parks gestiscono fino al 24-13 dopo 10′. L’unica vera reazione le francesi l’hanno a inizio secondo periodo, con la coppia Fauthoux-Miyem a fare quasi da sola l’affare fino al 30-27. In pratica, è giusto il tempo di vedere Verona tornare a gestire da par suo la situazione: in 5′ arriva il parzialone che porta fino al 46-32 dell’intervallo.

Al PalaRomare si capisce che c’è aria di festa quando Parks piazza la tripla del 61-40, un vantaggio di ampiezza tale che, a metà terzo periodo, tutto quel che c’è da fare è gestire con tranquillità la situazione. Ed è finalmente smentito il tema della bassa produzione offensiva del Famila, che riesce a schiodarsi dalla quota 65 di media che finora l’aveva attanagliato. Un bel viatico, questo, verso una costruzione della squadra che era attesa. Si chiude sull’84-58, e al ritorno dell’Eurolega (il 22 novembre) ci sarà la trasferta di Saragozza. Non scesa in campo Sandrine Gruda, che sarebbe stata la più attesa di tutte visti i grandi trascorsi.

BERETTA FAMILA SCHIO-LDLC ASVEL FEMININ 84-58

SCHIO – Juhasz* 6, Bestagno, Sottana 4, Sivka 3, Verona* 9, Guirantes* 20, Crippa, Chagas 3, Parks* 20, Keys* 12, Penna, Reisingerova 7. All. Dikaioulakos

ASVEL – Williams ne, Fauthoux* 17, Chery ne, Ciak* 2, Risacher, Camara, Mouyokolo* 4, Allemand* 11, Davis, Miyem* 19. All. Gautier

Foto: fiba.basketball