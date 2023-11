Volley femminile, Novara infila il pokerissimo e comanda la Serie A1. Sigilli di Chieri e Cuneo, ok Firenze

Il pomeriggio di Ognissanti ha offerto quattro partite valide per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara ha surclassato Trento con un perentorio 3-0 (25-23; 25-19; 25-20) e ha infilato il quinto successo consecutivo, confermandosi in testa alla classifica generale a punteggio pieno e infliggendo la quinta sconfitta di fila alle dolomitiche. Show della solita Vita Akimova (23 punti, 4 ace), bene anche Greta Szakmary (13) accanto a Caterina Bosetti (6), al centro Anna Danesi (7) e Cristina Chirichella (6) sotto la regia di Francesca Bosio. Tra le fila delle ospiti le migliori sono state Carly Dehoog (11), Rossella Olivotto (10), Francesca Michieletto (111) e Yana Shcherban (10).

Firenze ha battuto Roma per 3-2 (25-22; 25-27; 25-23; 22-25; 15-12), ottenendo il terzo successo consecutivo e issandosi provvisoriamente al terzo posto in classifica generale. Prestazioni straripanti di Lina Alsmeier (26 punti) e Mayu Ishikawa (21), in doppia cifra anche Emma Graziani (15). Alle capitoline non sono bastate Celeste Plak (21 punti), Jessica Rivero (17) ed Erblira Bici (16).

Chieri ha espugnato il campo di Vallefoglia per 3-1 (25-22; 18-25; 25-22; 25-23), tornando al successo dopo lo stop contro Conegliano e infliggendo il secondo ko consecutivo alle marchigiane. In grande spolvero la bomber Kaja Grobelna (18 punti) e Avery Skinner (14) sotto la regia di Ofelia Malinov. Tra le fila delle padrone di casa si è messa in luce una sontuosa Camilla Mingardi, autrice di 30 punti. In doppia cifra anche Gaia Giovannini (11) e Maja Aleksic (17).

Cuneo ha vinto nella tana di Casalmaggiore per 3-0 (26-24; 25-16; 25-19). Seconda vittoria di fila per le piemontesi, che si sono portate provvisoriamente al sesto posto, mentre le lombarde vantano un solo successo all’attivo e sono undicesime in graduatoria. Si sono scatenate soprattutto Lena Stigrot (18 punti), Anna Adelusi (12) e Anna Haak (12). Tra le fila di Casalmaggiore le migliori sono state Juliet Lohuis e Malwina Smarzek (9 punti a testa). Di seguito i risultati e la classifica della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Igor Gorgonzola Novara vs Itas Trentino 3-0 (25-23; 25-19; 25-20)

Trasportipesanti Casalmaggiore vs Honda Olivero San Bernardo Cuneo 0-3 (24-26; 16-25; 19-25)

Megabox Savio Vallefoglia vs Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (22-25; 25-18; 22-25; 23-25)

Il Bisonte Firenze vs Roma Volley Club 3-2 (25-22; 25-27; 25-23; 22-25; 15-12)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Novara 15 punti (5 partite giocate), Scandicci 10 (4), Conegliano 9 (3), Firenze 9 (5), Milano 8 (3), Cuneo 7 (5), Vallefoglia 7 (5), Pinerolo 6 (4), Chieri 6 (4), Roma 5 (4), Casalmaggiore 4 (5), Bergamo 3 (4), Busto Arsizio 1 (4), Trento 0 (5).

