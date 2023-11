Basket femminile, l’Italia affronta la Germania nelle qualificazioni agli Europei 2025. Le azzurre cercano il bis

Trasferta in Germania per l’Italbasket femminile, che domani pomeriggio ad Amburgo alle 17:30 affronta le tedesche nella seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2025 per il girone I.

Le Azzurre, al pari delle avversarie teutoniche, sono già qualificate di diritto in quanto paese ospitante. Nonostante questo, le partite mettono in palio punti per il ranking FIBA e consentono al tempo stesso al CT Andrea Capobianco di iniziare a mettere le basi per i prossimi anni di un nuovo ciclo alla guida della Nazionale. Nel match di giovedì sera Cecilia Zandalasini e compagne hanno battuto la Grecia per 76-67, iniziando così nel migliore dei modi il percorso che le porterà alla rassegna continentale del 2025 dopo la brutta parentesi dell’estate appena trascorsa con l’estromissione da parte di Montenegro all’EuroBasket. Nella vittoria contro le greche la top scorer è stata Lorela Cubaj, autrice del suo career-high in Nazionale con 18 punti. Il centro di origini albanesi in forza alla Reyer Venezia ha poi commentato così, attraverso il sito della FIP, la prestazione delle nostre portacolori: “Partita vera, intensa, combattuta. Al di là dei miei 18 punti sono contenta perché abbiamo giocato di squadra contro una Nazionale che è sempre complicato affrontare. E’ vero che siamo già qualificate per l’Europeo ma volevamo dimostrare già dalla prima uscita che in queste sei partite noi daremo sempre il 101%. La differenza l’abbiamo fatta in difesa, lì abbiamo trovato la fiducia e l’energia per attaccare con efficacia”.

Anche la Germania ha cominciato il percorso del girone I aggiudicandosi la prima partita per 41-85 contro la Repubblica Ceca – altra co-organizzatrice del torneo al pari di tedesche ed azzurre. Nel roster a disposizione del Commissario Tecnico Lisa Thomaidis vanno tenute sotto osservazione sicuramente Satou Sabally – ala in forza alle Dallas Lightning (Stati Uniti) ed autrice di ben 21 punti nel largo successo contro le ceche – e Nyara Sabally, ala forte che gioca proprio in Repubblica Ceca all’USK Praga. La rappresentativa teutonica al recente EuroBasket 2023 si è arrampicata fino ai quarti di finale, venendo eliminata dalla Spagna (67-42) poi vice-campione d’Europa ma riuscendo a piazzarsi al sesto posto che gli è valso l’accesso al torneo preolimpico per i Giochi di Parigi 2024. La prossima finestra di qualificazione agli Europei 2025 è prevista tra un anno esatto, con le azzurre attese dal confronto con la Repubblica Ceca il 7 novembre 2024 e la partita contro la Grecia il 10 novembre.

Credit: Ciamillo