Basket femminile: il venerdì di Serie A1 premia San Martino di Lupari a Brescia

Venerdì di Serie A1 al PalaLeonessa di Brescia. Il Brixia Basket, però, non riesce a trovare la vittoria sul parquet amico: a passare è l’Alama San Martino di Lupari, che prevale per 54-70 con una gran prova di Anastasia Conte (22 punti) e Lidija Turcinovic (15), oltre alla doppia doppia di Stephanie Kostowicz (12 e 11 rimbalzi) e a una Rae Lin D’Alie che, è vero, tira male (1/9 dal campo), ma 9 rimbalzi e 7 assist li assomma. Per le padrone di casa segnali solo da Madeleine Garrick e Carlotta Zanardi, 17 e 11 punti rispettivamente.

Proprio Conte firma da sola i primi otto punti delle ospiti contro i quattro di Boothe e Garrick. Si va avanti un po’ sull’altalena, tra agganci bresciani e fughe dell’Alama. Il primo quarto si chiude sul 16-20, che poi è parte di un parziale di 8-0 casalingo. Con Louka Brescia arriva anche sul +6 (32-26), ma in qualche modo Soule e Conte riprendono in mano la situazione e a metà gara è 32-31.

Kostowicz e Turcinovic rimandano avanti le giallonere, che arrivano fino al 36-45 al ritorno sul parquet. Una doppia fiammata di Tassinari e Tomasoni fa sì che la RMB resti nella partita a 10′ dal termine (44-48), ma ci pensano le triple di Conte, Russo e Turcinovic a chiudere il discorso, aprendo un parziale di 11-14. D’Alie da tre firma anche il +20, poi si chiude sul 54-70.

RMB BRIXIA BASKET-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 54-70

BRIXIA: Landi* 2, Tomasoni A. ne, Zanardi* 11, Tomasoni R. 3, Pinardi, Louka 6, Scalvini ne, Rainis, Boothe* 6, Garrick* 17, Skoric* 2, Tassinari 7. All. Cesaro



SAN MARTINO DI LUPARI: D’Alie* 3, Guarise 2, Conte* 22, Turcinovic 15, Soule* 7, Russo 6, Varaldi, Arado*, Diakhoumpa, Vente 3, Kostowicz* 12. All. Piazza



Credit: Ciamillo