Beach volley, Viscovich/Dal Corso negli ottavi ad Haikou

Colgono la palla al balzo Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso che, con due vittorie nella prima giornata, conquistano gli ottavi del Challenge di Haikou in Cina e oggi proveranno a salire ancora più su e a regalarsi un sogno. La coppia italiana ha iniziato la giornata ieri notte nel migliore dei modi battendo 2-0 i norvegesi Mol/Berntsen, coppia che ha saputo ben figurare anche negli Elite 16.

La coppia azzurra ha faticato tanto nel primo set, trovandosi ad inseguire e poi ad avere diverse palle set, concretizzate sul 24-22. Tutto più semplice nel secondo set vinto dagli italiani 21-15. Nella finale del girone Dal Corso/Viscovich hanno vinto senza giocare perchè i rivali, i polacchi Kantor/Zdybek non si sono presenttati probabilmente a causa di un acciacco muscolare. Viscovich/Dal Corso affronteranno negli ottavi di finale la neonata coppia lettone Samoilovs/Samoilovs, non impossibile da battere per gli azzurri.

Semifinali gironi maschili. Pool A: Heidrich/Dillier (SUI)-Wang/Li (CHN) 2-0 (24-22, 21-8), Crabb/Brunner (USA)-Huerta/Huerta (ESP) 2-0 (21-17, 21-12). Pool B: Stankevicius/Knasas (LTU)-Schalk/Bourne (USA) 0-2 (20-22, 15-21), Herrera/Gavira (ESP)-Pithak/Poravid (THA) 1-2 (13-21, 21-16, 13-15). Pool C: Schachter/Dearing (CAN)-Vinicius/Heitor (BRA) 2-0 (22-20, 25-23), Hodges/Schubert (AUS)-Plavins/Fokerots (LAT) 2-0 (21-13, 21-17). Pool D: Kantor/Zdybek (POL)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-1 (21-17, 15-21, 15-13), Mol/Berntsen (NOR)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 0-2 (22-24, 15-21). Pool E: Pedrosa/Campos (POR)-Krattiger/Breer (SUI) 1-2 (19-21, 22-20, 13-15), Evans/Budinger (USA)-Cattet/Barthelemy (FRA) 2-0 (21-15, 21-16). Pool F: Bello/Bello (ENG)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 2-0 (21-16, 18-21, 15-10), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Brewster/Friend (USA) 1-2 (18-21, 21-18, 15-17).

Finali primo posto gironi maschili: Heidrich/Dillier (SUI)-Crabb/Brunner (USA) 0-2 (0-21, 0-21), Schalk/Bourne (USA)-Pithak/Poravid (THA) 2-1 (18-21, 21-14, 15-9), Schachter/Dearing (CAN)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (16-21, 19-21), Kantor/Zdybek (POL)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 0-2 (0-21, 0-21), Krattiger/Breer (SUI)-Evans/Budinger (USA) 0-2 (0-21, 0-21), Bello/Bello (ENG)-Brewster/Friend (USA) 2-0 (21-16, 21-19),

Finali terzo posto gironi maschili: Wang/Li (CHN)-Huerta/Huerta (ESP) 0-2 (17-21, 16-21), Stankevicius/Knasas (LTU)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (21-16, 18-21, 7-15), Vinicius/Heitor (BRA)-Plavins/Fokerots (LAT) 1-2 (21-15, 14-21, 9-15), Nicolaidis/Carracher (AUS)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-15, 21-19), Pedrosa/Campos (POR)-Cattet/Barthelemy (FRA) 0-2 (18-21, 18-21), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN) 2-0 (21-16, 21-15)

Play-off maschili: Cattet/Barthelemy (FRA)-Wang/Li (CHN), Herrera/Gavira (ESP)-Plavins/Fokerots (LAT)

Ottavi di finale maschili: Kantor/Zdybek (POL)-Pithak/Poravid (THA), Bello,/Bello (ENG)-Krattiger/Breer (SUI), Evans/Budinger (USA)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Dal Corso/Viscovich (ITA), Heidrich/Dillier (SUI)-Hodges/Schubert (AUS), Brewster/Friend (USA)-Schachter/Dearing (CAN), Crabb./Brunner (USA)

Semifinali gironi femminili. Pool A: Bansley/Bukovec (CAN)-Zeimann/MacDonald (NZL) 2-1 (21-14, 16-21, 15-13), Carol/Barbara (BRA)-Ēbere/Konstantinova (LAT) 2-0 (21-9, 21-14). Pool B: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (19-21, 23-21, 15-8), Esmée/Zoé (SUI)-Ciezkowska/Lunio (POL) 2-0 (24-22, 21-17). Pool C: Pavan/McBain (CAN)-Dong/Wang (CHN) 2-0 (21-15, 21-13), Anastasija/Tina (LAT)-Friedl/Schützenhöfer (AUT) 0-2 (17-21, 16-21). Pool D: Álvarez/Moreno (ESP)-Quiggle/Murphy (USA) 1-2 (21-19, 18-21, 13-15), Ittlinger/Borger (GER)-Kadeliye/Wang (CHN) 1-2 (18-21, 23-21, 15-17). Pool E: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Carro/Lobato (ESP) 1-2 (17-21, 21-15, 9-15), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Zhu Lingdi/Cao (CHN) 2-1 (14-21, 23-21, 22-20). Pool F: Tainá/Victoria (BRA)-Körtzinger/Kunst (GER) 2-0 (21-17, 21-18), Lin/Zeng (CHN)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-0 (21-18, 21-10)

Finali primo posto gironi femminili: Bansley/Bukovec (CAN)-Carol/Barbara (BRA) 0-2 (17-21, 21-23), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (21-16, 19-21, 11-15), Pavan/McBain (CAN)-Friedl/Schützenhöfer (AUT) 2-0 (21-12, 21-19), Quiggle/Murphy (USA)-Kadeliye/Wang (CHN) 2-1 (16-21, 21-17, 15-7), Carro/Lobato (ESP)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (16-21, 21-17, 19-17), Tainá/Victoria (BRA)-Lin/Zeng (CHN) 2-1 (18-21, 21-16, 17-15)

Finali terzo posto gironi femminili: Zeimann/MacDonald (NZL)-Ēbere/Konstantinova (LAT) 2-0 (21-17, 21-14), Vieira/Chamereau (FRA)-Ciezkowska/Lunio (POL) 2-0 (21-9, 24-22), Dong/Wang (CHN)-Anastasija/Tina (LAT) 0-2 (17-21, 20-22), Álvarez/Moreno (ESP)-Ittlinger/Borger (GER) 2-0 (21-14, 21-15), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Zhu Lingdi/Cao (CHN) 2-0 (21-14, 21-15), Körtzinger/Kunst (GER)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 1-2 (18-21, 21-19, 17-19)

Play-off femminili: Zeimann/MacDonald (NZL)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR), Vieira/Chamereau (FRA)-Anastasija/Tina (LAT)

Ottavi di finale femminili: Esmée/Zoé (SUI), Lin/J. J. Zeng (CHN)-Paulikiene/Raupelyte (LTU), Pavan/McBain (CAN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Quiggle/Murphy (USA)-Zhu Lingdi/Cao (CHN), Alvarez M/Moreno (ESP)-Tainá/Victoria (BRA), Friedl/Schützenhöfer (AUT)-Carro/Lobato (ESP), Bansley/Bukovec (CAN)-Kadeliye/J. Zh. Wang (CHN)

