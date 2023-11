Basket femminile: Famila Schio, rimonta d’oro su Valencia per chiudere il girone d’andata di Eurolega

Vittoria di rilevante importanza per il Famila Schio nell’ultima partita dell’andata del girone A di Eurolega 2023-2024. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos supera per 77-72 Valencia, ridando ulteriore vibrazione positiva ai ricordi di quelli che furono i quarti di finale della stagione passata. Per le scledensi 16 di Robyn Parks e 12 di Jasmine Keys, oltre a 11 di Costanza Verona e Arella Guirantes. Alle ospiti non basta la solita spettacolare Alba Torrens da 13.

Subito parte all’impazzata il trio Keys-Guirantes-Parks, che dona al Famila otto punti di vantaggio fin dal terzo minuto. Valencia è lenta, troppo lenta, a cercare di rientrare, e così Schio si tiene in fase di controllo nel quarto d’apertura (23-16). Ed arrivano anche 11 (31-20) e +12 (34-22) con le triple di Penna, davvero carica in quel del PalaRomare. Lo show del trio Torrens-Ouvina-Carrera, però, non tarda a iniziare e all’intervallo si arriva sul 39-37.

Si riparte con le ospiti molto più convinte, soprattutto tramite Hempe e Casas. In un attimo Valencia vola sul 39-50, con Schio che in cinque minuti sembra incapace di orchestrare un attacco chiamabile in tal modo. Sono Keys e Reisingerova a far ripartire le padrone di casa, per le quali è vitale il fatto di restare a -6 (53-59) con 10′ da giocare. E difatti, questa si rivela la chiave della situazione. In cinque minuti Parks e Verona ribaltano tutto per il 66-61, anche Sivka collabora ed è 72-61 con 3’33” da giocare. Le iberiche rimangono sostanzialmente sconcertate di fronte a una tale forza offensiva e non riescono a organizzare il rientro.

BERETTA FAMILA SCHIO-VALENCIA BASKET 77-72

SCHIO – Juhasz ne, Bestagno 4, Sottana* 3, Sivka 3, Verona 11, Guirantes* 11, Crippa, Chagas ne, Parks* 16, Keys* 12, Penna 8, Reisingerova* 9. All. Dikaioulakos

VALENCIA – Hempe* 11, Fingall 6, Ouvina 11, Buenavida, Torrens 13, Allen* 6, Casas* 10, Romero* 1, Morro ne, Carrera 12, Guelich* 2, Contell. All. Burgos

Foto: fiba.basketball